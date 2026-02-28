Después de la polémica, se conocieron los datos de patentamientos de autos de febrero

Los patentamientos de autos durante febrero registraron una caída del 6% respecto del mismo mes de 2025, en un contexto marcado por la falta de datos oficiales generada por el conflicto entre el Gobierno y el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA).

De acuerdo con las cifras finalmente conocidas hoy, a través del nuevo sistema elaborado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se inscribieron 44.759 unidades 0 km.

En la comparación contra enero, la baja interanual asciende al 37%. Esta caída está dentro de lo previsible ya que enero, tradicionalmente, es el mejor mes del año debido a que se acumulan los patentamientos de la última parte del año anterior por parte de compradores que esperan patentar su vehículo como modelo del año siguiente.

Este constituye el primer informe disponible desde que comenzó la disputa, a comienzos de febrero, entre el SIOMAA y el Ministerio de Justicia , que dejó a la industria sin acceso a información actualizada.

La interrupción de la transferencia de datos por parte de la DNRPA profundizó la incertidumbre del sector. El organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, decidió frenar el envío de información al SIOMAA bajo el argumento de que se trata de un “intermediario innecesario”, ya que comercializaba, a través de informes privados, los datos que surgían del sector público.

Hasta enero, cada concesionaria informaba sus estadísticas diarias de ventas y patentamientos a la DNRPA y esos registros se canalizaban hacia el sistema administrado por ACARA, permitiendo que toda la cadena automotriz contara con una base transparente y uniforme para evaluar el mercado.

La decisión oficial dejó paralizado al SIOMAA durante dos semanas y obligó a las terminales a operar prácticamente a ciegas, con acceso solo a datos propios y parciales obtenidos mediante consultas directas a cada concesionario.

Desde el Ministerio de Justicia informaron días atras que SIOMAA ya no tendría la exclusividad de la información que y quienes deseaban recibirla debía enviar un mail a la DNRPA.

En tanto, desde las empresas sostienen que, en estas condiciones, fue imposible conocer el desempeño real de los competidores y tomar decisiones comerciales informadas.

El Gobierno, por su parte, anticipó que trabaja en una plataforma estatal “más transparente”, aunque aún no definió sus características ni una fecha de implementación.

Los últimos datos completos disponibles antes del conflicto se correspondían con enero, cuando se habían registrado 66.080 patentamientos, un 4,9% menos que en el mismo mes del año anterior, según informó ACARA en aquel momento.

Con la difusión del registro de febrero a través del nuevo sistema de la DNRPA, la industria recupera parcialmente el acceso a cifras oficiales, aunque el futuro del flujo de datos y de la herramienta que lo centralizará continúa siendo incierto

En el informe difundido hoy sólo figuran datos globales. No hay, como sí lo había en los informes de SIOMAA, datos sobre ventas por marcas y por modelos, más una cantidad de datos que hoy se desconocen.

Esta información es importante para las empresas y el mercado en general porque permite ver el desempeño de cada marca y fijar políticas comerciales, teniendo en cuenta los resultados de la competencia.

Se espera que para los datos de marzo, que se conocerán a fin de mes o comienzos de abril, la información sea más amplia.