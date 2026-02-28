Nueva era en la Fórmula 1: qué cambia desde el Gran Premio de Australia

La Fórmula 1 iniciará una nueva etapa en 2026 con un cambio reglamentario que impacta en todos los aspectos del deporte. Desde el diseño de los autos hasta la dinámica de carrera, la categoría introduce un paquete técnico completamente renovado.

El puntapié inicial será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, en el circuito de Albert Park, donde se verá por primera vez en competencia este nuevo - y, hasta ahora, cuestionado - concepto.

Impulsadas por la FIA , las reglas apuntan a lograr autos más competitivos, eficientes y seguros, en lo que representa uno de los cambios más amplios de las últimas décadas.

El eje del reglamento es el llamado concepto de auto ágil , que busca reducir el tamaño y peso de los monoplazas. Los nuevos autos serán alrededor de 30 kilos más livianos, con dimensiones más compactas en distancia entre ejes y ancho total.

También se reducen elementos como el ancho del suelo y del alerón delantero, lo que modifica el comportamiento aerodinámico y la forma de generar carga.

fia fórmula En Australia, comienza una nueva era para la Fórmula 1. FIA

Este rediseño apunta a mejorar la maniobrabilidad y a facilitar el seguimiento entre autos en pista.

Cambios en la aerodinámica (y fin del DRS)

La aerodinámica tendrá una simplificación general, con menos carga y menor resistencia. Se estima una reducción de hasta un 30% en carga aerodinámica y cerca de un 55% en drag. Además, desaparecen algunos elementos vistos en ciclos anteriores, como ciertas estructuras en los pasos de rueda, y se incorporan soluciones para controlar mejor el flujo de aire y la estela.

El objetivo es que los autos puedan rodar más cerca entre sí sin perder rendimiento.

Uno de los cambios más visibles es la eliminación del DRS. En su lugar, se introduce un sistema de aerodinámica activa con alerones delantero y trasero móviles. Los pilotos podrán alternar entre configuraciones de baja y alta resistencia según el sector del circuito, sin depender de la distancia con otro auto.

alpine pretemporada Cambian los autos, cambian las reglas. ¿Qué pasará a partir de Australia? X @AlpineF1Team

Este sistema no solo influye en los adelantamientos, sino también en la gestión de energía durante la vuelta.

Nuevo sistema para adelantar

El adelantamiento se apoyará en un esquema distinto, basado en el uso de energía eléctrica adicional. Cuando un piloto esté cerca de otro, podrá acceder a un extra de potencia para intentar la maniobra. Este cambio modifica la lógica de carrera, ya que la diferencia de velocidad dependerá en gran parte de cómo cada piloto administre su energía.

Según el ingeniero Simone Resta, las competencias serán “impredecibles” por la variedad de estrategias posibles.

Motores híbridos con más protagonismo eléctrico

Las unidades de potencia también cambian de forma significativa. Se mantiene el motor V6 turbo de 1.6 litros, pero con mayor protagonismo del sistema eléctrico. La potencia de la batería se incrementa de forma considerable, mientras que se elimina el MGU-H y se simplifica el conjunto.

Esto genera una distribución más equilibrada entre energía eléctrica y combustión interna, lo que impacta directamente en la conducción y en la estrategia.

mercedes f1 Por el momento, Mercedes tendría el motor más potente de la grilla. Instagram @mercedesamgf1

Nuevos fabricantes y expansión de la categoría

El reglamento también facilitó la llegada de nuevos actores. A los proveedores actuales se suman proyectos como Audi, el regreso de Honda y la participación de Ford junto a Red Bull.

Además, se incorpora un nuevo equipo a la grilla: Cadillac, que debutará en esta temporada, ampliando la competencia.

bottas checo Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pilotos titulares de Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1. Instagram @cadillacf1

Este escenario redefine el mapa competitivo de la categoría.

Sostenibilidad y mayor seguridad

Otro eje central es el uso de combustibles sostenibles, desarrollados a partir de fuentes no fósiles y con controles estrictos sobre su origen y composición. En paralelo, se refuerzan las medidas de seguridad, con mejoras en estructuras de impacto, protección lateral y sistemas de señalización en los autos.

Con este conjunto de cambios, la Fórmula 1 inicia en 2026 una etapa que redefine su base técnica y deportiva, con nuevas variables que comenzarán a ponerse a prueba desde la primera carrera en Australia, y que ya generan controversia por ser "poco fieles" al espíritu de la Máxima.