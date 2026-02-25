Fórmula 1 2026: cómo funcionan las nuevas luces y qué información revelan en pista

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llega con una fuerte renovación técnica, y entre los cambios más visibles aparecen las nuevas luces traseras y laterales incorporadas en los monoplazas. Aunque pueden parecer un detalle menor frente a otras innovaciones, cumplen un rol clave tanto en estrategia como en seguridad.

A diferencia de años anteriores, estas luces no solo sirven para indicar condiciones de lluvia. Ahora transmiten información en tiempo real sobre el estado del auto , el uso de la energía y situaciones de carrera que pueden afectar a otros pilotos.

Su rediseño responde a una necesidad concreta: mejorar la comunicación visual en pista, especialmente en contextos donde la visibilidad es limitada o las decisiones deben tomarse en fracciones de segundo.

Ubicada en el centro de la parte posterior del auto, dentro de la estructura de impacto, la luz trasera mantiene su color rojo como base, pero suma nuevas funciones. A través de distintos patrones de parpadeo, permite interpretar cómo está utilizando la energía cada monoplaza.

Un destello indica que el sistema híbrido no está entregando su potencia máxima, mientras que dos destellos señalan que directamente no está aportando energía. En cambio, una secuencia rápida advierte que el sistema se encuentra en fase de recarga.

luces alpine Las luces de los nuevos coches de la Fórmula 1 cumplirán novedosas funciones. X @alpineclub_esp

Además de su rol técnico, esta luz también cumple funciones de seguridad: puede advertir la presencia del Safety Car, sectores con bandera amarilla o incluso indicar que un auto está detenido en pista.

El rediseño incorpora una cámara trasera y la posibilidad de cambiar de color. En ese sentido, puede volverse azul cuando el piloto no cuenta con una superlicencia completa, algo relevante en sesiones con novatos.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó al sitio oficial de la Fórmula 1 el objetivo del cambio: “En primer lugar, tenemos una nueva especificación que nos permite cambiar el color. De esta manera, podemos transmitir diferentes mensajes a quienes nos siguen. Esto evolucionará y mejorará con el tiempo; es para no tener solo una luz roja”.

Además, detalló: “(En este momento) están destinados a dar avisos a los conductores que van detrás si hay una recarga en curso, si hay una desaceleración repentina, y claramente también está la función principal, la función original, que es en caso de lluvia”.

Luces laterales: una respuesta a problemas de visibilidad

Otra de las novedades es la incorporación de luces en los laterales, ubicadas en los espejos. Estas señales buscan resolver una limitación histórica: la dificultad de detectar autos detenidos cuando no están alineados con la pista.

De color ámbar, estas luces “solo se encenderán si hay un trompo o un accidente”, lo que permite advertir rápidamente a los pilotos que se aproximan a una situación de riesgo.

luces f1 La incorporación de luces laterales es una de las novedades de la F1 2026. www.formula1.com

Su activación ocurre cuando el auto se detiene por completo o circula a muy baja velocidad. También pueden encenderse en la largada si el coche queda en punto muerto, apagándose automáticamente cuando retoma la marcha.

Tombazis explicó el origen de esta innovación: “Fue una idea de los pilotos en una de las reuniones de pilotos. Básicamente, decían que si un coche hace un trompo en mojado y está parado lateralmente, no se puede ver la luz trasera, porque se está de lado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2022033464896229529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022033464896229529%7Ctwgr%5E4f31e67e8a0808fb12253f73694e6a5a81280b3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.formula1.com%2Fen%2Flatest%2Farticle%2Fexplained-what-do-the-new-lights-on-f1-cars-mean.2W9KyVqIpHgZAvKqJXxAEM&partner=&hide_thread=false Keeping visible out on track



Now you know why F1 cars are fitted with lights on the mirrors! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/FnTz23yfjq — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Y agregó: “Podrías ser un coche que se acerca y, debido a la niebla, no lo verías. Por eso, se propuso que hubiera luces laterales, y por eso las añadimos”.

Más información en pista y evolución a futuro

El nuevo sistema no solo mejora la seguridad, sino que también abre la puerta a una mayor cantidad de información visual durante la carrera. La posibilidad de incorporar más colores o patrones en el futuro permitiría ampliar aún más las señales disponibles.

Además, las luces ubicadas en los extremos del alerón trasero replicarán las señales del sistema principal, reforzando la visibilidad desde distintos ángulos.

En una Fórmula 1 cada vez más compleja desde el punto de vista tecnológico, estos cambios buscan simplificar la lectura de lo que ocurre en pista, tanto para los pilotos como para los equipos.

De cara a 2026, las luces dejan de ser un elemento secundario para convertirse en una herramienta clave que combina seguridad, estrategia y comunicación en tiempo real.