Fórmula 1 2026: la inteligencia artificial redefinirá el control de los límites de pista

La Fórmula 1 se encamina hacia una transformación tecnológica clave con la llegada de un sistema inteligente que controlará los límites de pista de forma automatizada. La herramienta, denominada ECAT (Every Car All Turns), analizará en tiempo real el comportamiento de todos los autos en cada sector del circuito .

El debate sobre los límites de pista se volvió recurrente en los últimos años y alcanzó su punto más crítico en 2023. En algunas competencias, como en Austria, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) tuvo que revisar cientos de maniobras dudosas, lo que expuso las limitaciones de los métodos tradicionales.

Frente a ese escenario, el organismo rector trabajó junto a empresas tecnológicas para optimizar RaceWatch, el sistema que utilizan los comisarios y la dirección de carrera. La meta fue clara: automatizar la detección de infracciones y reducir la carga operativa durante los fines de semana de competencia.

Según el sitio Motorsport, la implementación de herramientas basadas en visión artificial ya permitió disminuir drásticamente los casos que requieren análisis manual. El sistema identifica la posición de los autos mediante cámaras y referencias visuales, determinando con precisión si exceden los límites establecidos.

Este avance no solo mejora la rapidez en la toma de decisiones, sino que también aporta mayor consistencia en los criterios aplicados. Las alertas se generan en cuestión de segundos, facilitando el trabajo de los comisarios.

Tecnología en tiempo real y comunicación con los equipos

Una de las novedades más relevantes es que los equipos podrán recibir evidencia visual de las posibles infracciones casi de inmediato. Esto apunta a un proceso más transparente y dinámico, evitando demoras innecesarias en la validación de incidentes.

El sistema, además, se apoya en procesadores de alto rendimiento que permiten analizar grandes volúmenes de información en simultáneo. Así, cada acción en pista puede ser evaluada con mayor precisión y sin retrasos significativos.

"En lo que estamos trabajando para este año es en un sistema centralizado de control de las cámaras", explicó Chris Bentley, referente tecnológico de la FIA. "Podremos distribuir el procesamiento y aumentar la cantidad de datos analizados".

El “gemelo digital” y el control sin cámaras

Otro de los pilares de esta evolución es la construcción de un modelo virtual de la pista en tiempo real. A través de la combinación de datos de posicionamiento, tiempos y trayectorias, el sistema recrea el movimiento de cada auto con gran exactitud.

"Esto nos permite utilizar todos los datos disponibles para empezar a analizar las líneas blancas alrededor de la pista, incluso en los puntos que no están cubiertos por una cámara", detalló Bentley. De esta forma, el control no depende exclusivamente de la cobertura visual.

ECAT: monitoreo total en cada curva

El concepto ECAT lleva el análisis a un nivel integral: cada coche, en cada curva y en todo momento. El sistema compara el comportamiento de los autos con patrones predefinidos y detecta cualquier desviación significativa.

"Si un coche se desvía de la línea ideal, potencialmente recorrerá más distancia", explicó Bentley. "La idea es que el sistema nos diga lo que está sucediendo, en lugar de tener que buscarlo manualmente".

Con esta innovación, la FIA busca dejar atrás uno de los focos de controversia en la Fórmula 1. La combinación de inteligencia artificial, datos y automatización promete un control más eficiente, preciso y transparente en cada carrera.