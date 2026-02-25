Cruda revelación de Jack Doohan sobre su competencia con Colapinto en Alpine: "Recibí amenazas de muerte"

La serie Drive To Survive de la Fórmula 1 estrenará este viernes una nueva temporada en la que se destaca por la primera aparición de Franco Colapinto , ya que tras reemplazar a Jack Doohan a comienzos de 2025, se convirtió en el piloto titular de Alpine junto a Pierre Gasly.

A pesar de que la gran mayoría de los focos están apuntados hacia él, lo que más se destaca en los primeros capítulos es la interna de Alpine y como se dio el cambio de Doohan por Colapinto . Sin embargo, eso no fue lo más sorprendente debido a que en el primer episodio, que se estrenará el viernes, el australiano destapa con una serie de graves acusaciones a los fanáticos del argentino, quienes según sus dichos lo amenazaron por diversos medios y obligaron al equipo francés a reforzar la seguridad.

El actual piloto reserva de Haas F1 Team confesó que recibió seis mails con amenazas de muerte. Uno le advertía que “si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades”. Y añadió: “La gente dice que me van a matar aquí si no salgo del coche".

Uno de los episodios más impactantes se produjo cuando advirtió que estaba siendo acechado por individuos armados, una escena de máxima tensión que elevó aún más el dramatismo del momento: “Estaba allí con mi novia y mi entrenador y me encontré con tres malditos hombres armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a controlarlo”.

Al contrastar los nuevos testimonios con los recogidos por otros medios, queda en evidencia que en la antesala del Gran Premio de Miami —escenario donde se recrudecieron las amenazas contra el piloto oceánico— Alpine optó por redoblar las medidas de seguridad, reforzando su operativo preventivo ante el creciente clima de tensión, según informó The Athletic.

“Hemos reforzado la seguridad junto a esfuerzos coordinados con la organización de la F1 y el promotor del evento. La seguridad de todos los miembros del personal, incluidos los conductores, es de máxima prioridad y es un asunto que el equipo se toma muy en serio en todos los eventos”, detalló en su momento el equipo francés. Por su parte, la Fórmula 1 también sacó su comunicado: “No hay cabida para comportamientos abusivos, ni en línea ni en persona, y todo el deporte se mantiene unido contra cualquiera que intente socavar nuestros valores”.

El Gran Premio de Miami, la última carrera de Doohan en Alpine

Finalmente, el Gran Premio de Miami terminó siendo la última función de Jack Doohan, quien se despidió tras abandonar la competencia y ponerle punto final a una etapa breve, atravesada por cuestionamientos y errores que no pasaron inadvertidos. Entre ellos, quedó especialmente señalado el incidente en las prácticas del Gran Premio de Japón, cuando no desactivó el DRS y terminó impactando contra el muro, una maniobra que generó fuerte repercusión en el paddock y alimentó aún más las críticas sobre su rendimiento.

Fin de semana angustiante para Jack Doohan en Florida. Foto: Captura El GP de Miami, la última carrera de Doohan en Alpine. Captura de TV

Desde entonces, Franco Colapinto asumió el mando del segundo monoplaza y, con actuaciones en constante evolución, logró despejar las dudas que habían marcado su desembarco; pese a las limitaciones técnicas del auto y a un contexto adverso, el argentino consolidó su lugar en la grilla 2026 y ahora encara la nueva temporada con ilusión renovada y la mira puesta en dar un salto de calidad.