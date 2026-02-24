La feroz crítica de Flavio Briatore a la "nueva" Fórmula 1: "Es un auténtico desperdicio de ingeniería"

Flavio Briatore se sumó a las críticas por el nuevo reglamento y los cambios en los monoplazas de cara a la temporada 2026 del Gran Circo.

Flavio Briatore y una dura crítica contra el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

Falta una semana para que los motores se enciendan, se apaguen las luces del sémaforo y comience la nueva temporada de la Fórmula 1. Este año será completamente diferente a los demás debido a los novedosos cambios y transformaciones técnicas en los autos y el nuevo reglamento deportivo.

La primera gran cita de la temporada será el Gran Premio de Australia donde se verá quienes son los candidatos a pelear por el título, los equipos como Alpine, que mostraron una gran mejoría con respecto al año anterior, y los que aún no se amoldaron a los nuevos cambios técnicos como es el caso de Cadillac o Aston Martin.

A pesar de que se viene una nueva era en el Gran Circo, muchos pilotos se mostraron disconformes con los cambios y lanzaron fuertes críticas contra la categoría. Ahora, quien se sumó a este debate fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

flavio briatore Briatore se sumó a las críticas contra la "nueva" F1. Instagram @briatoreflavio La feroz crítica de Flavio Briatore a la "nueva" Fórmula 1 El italiano, sin pelos en la lengua, lanzó una feroz crítica por el nuevo sistema de los monoplazas: "Es un auténtico desperdicio de ingeniería, y a los aficionados no les gusta nada. La compleja gestión de energía de los coches de nueva generación podría llevar a la F1 a una espiral descendente", sentenció Briatore en primera instancia a Motorsport.

"Normalmente, para adelantar hay que pisar el acelerador. Ahora hay que quitar el pie del acelerador. No lo sé, pero lo que es seguro es que la F1 ha hecho muy poco para dejar esta parte clara a la audiencia", concluyó.