Cómo le iría a Alpine en 2026 y qué chances tienen Franco Colapinto y Pierre Gasly de meterse en el Top 10

La Fórmula 1 inicia una nueva era en 2026 con cambios reglamentarios profundos y, en ese contexto, Alpine aparece como uno de los equipos a seguir. Con el A526 ya en pista y una dupla compuesta por Franco Colapinto y Pierre Gasly , la escudería francesa genera expectativas tras lo mostrado en Baréin.

Los ensayos dejaron señales alentadoras para el equipo de Enstone. Según los tiempos registrados, Alpine se posiciona cerca de la zona de puntos , con Gasly dentro del top 10 y Colapinto muy próximo a ese corte, lo que confirma una evolución respecto a la temporada anterior.

La combinación de un nuevo motor Mercedes, un auto más equilibrado y dos pilotos en crecimiento invita a pensar en un salto competitivo dentro de la parrilla. En ese escenario, un análisis publicado por Motorsport proyecta cómo podría ordenarse la temporada 2026 y qué lugar ocuparía Alpine frente a sus rivales.

El informe sitúa a Alpine en el quinto puesto del campeonato de constructores, detrás de los cuatro equipos que dominan la escena: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Esto lo ubica como el mejor del resto en una zona media cada vez más competitiva.

La clave de esta proyección está en lo visto en Baréin, donde el A526 mostró consistencia en tandas largas y un comportamiento más predecible que su antecesor. Además, el cambio de unidad de potencia aparece como un factor determinante para explicar el salto de rendimiento.

Sin embargo, el propio análisis advierte que la temporada será una “guerra de desarrollo”, por lo que la capacidad de evolución de cada equipo podría alterar este orden inicial con el correr de las carreras.

alpine ¿Puede Alpine pelear arriba? X @AlpineF1Team

Gasly, candidato firme al Top 10

Dentro de ese escenario, Gasly aparece bien posicionado para capitalizar el rendimiento del auto. El francés es proyectado dentro del Top 10 del campeonato de pilotos, lo que lo convertiría en una pieza clave para sostener a Alpine en la pelea del mediocampo.

Su experiencia y regularidad son aspectos valorados en el análisis, especialmente en una temporada donde la adaptación a las nuevas reglas será determinante. Con un auto competitivo, Gasly tiene el potencial de sumar puntos de forma constante.

Además, su rol como referencia dentro del equipo puede ser clave para guiar el desarrollo del monoplaza a lo largo del año.

Colapinto y una oportunidad abierta en 2026

El panorama para Colapinto es diferente, pero no menos interesante. Si bien no aparece dentro del Top 10 proyectado, su cercanía en los tiempos de pretemporada sugiere que podría meterse en la pelea si logra dar un paso adelante en clasificación y consistencia.

franco colapinto Colapinto afronta la temporada 2026 con una mejor preparación física y expectativas renovadas junto a Alpine. Instagram @alpinef1team

El argentino ya mostró señales de crecimiento y afronta su primera temporada completa como titular en Alpine, en un contexto que lo obliga a adaptarse rápidamente a un reglamento completamente nuevo.

En un campeonato de 24 carreras, las oportunidades no faltarán. Si Alpine confirma su lugar como líder del edio, Colapinto tendrá el escenario ideal para sumar puntos y, eventualmente, meterse en la discusión.

La incógnita se resolverá en pista. Pero las primeras proyecciones marcan una tendencia clara: Alpine está en condiciones de dar pelea, con Gasly como carta fuerte y Colapinto como una apuesta que puede crecer carrera a carrera.