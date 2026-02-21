Filtran en qué capítulo aparecería Franco Colapinto en la nueva temporada de Drive to Survive

La nueva temporada se estrena el 27 de febrero y pondrá a Franco Colapinto en el centro de una de las decisiones más polémicas de Alpine.

Drive to Survive pondría el foco en Colapinto y la decisión clave de Alpine.

La próxima temporada de Drive to Survive, la serie documental sobre la Fórmula 1 disponible en Netflix, volverá a enfocarse en los momentos más determinantes del campeonato. Entre ellos, se incluirá el cambio de pilotos en Alpine que involucró a Franco Colapinto y Jack Doohan.

Finalizadas las últimas pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, la expectativa crece de cara a un nuevo campeonato que se anticipa competitivo y con innovaciones técnicas en los monoplazas.

El estreno de la nueva entrega está previsto para el 27 de febrero, en la antesala del inicio del calendario oficial. En esta edición, Franco Colapinto aparecerá por primera vez en la serie, luego de lo que fue su temporada 2025 en la Fórmula 1, lo que lo posiciona como una de las figuras a seguir dentro del documental.

colapinto drive to survive "Can you stop following?", la frase de Franco Colapinto que ya es viral antes del estreno de la nueva temporada de Drive to Survive. Captura de video Alpine, en el centro de la escena Según información de Bolavip, la producción decidió dedicar un episodio completo a Alpine y a lo ocurrido tras el Gran Premio de Miami. Allí, Flavio Briatore tomó la determinación de modificar la alineación de pilotos, otorgándole a Colapinto un lugar junto a Pierre Gasly y relegando a Doohan al rol de reserva.

El episodio, que sería el segundo de la serie, incluirá testimonios exclusivos de todos los involucrados en la decisión, así como detalles internos del equipo que permiten comprender el contexto deportivo y estratégico detrás del cambio.