Franco Colapinto sacó pecho por su cambio físico para la F1 2026: "Ninguno se entrenó a mi nivel"
Tras una intensa pretemporada, Colapinto aseguró que su evolución física lo ubica entre los mejores de la parrilla.
El arranque de Franco Colapinto en la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 dejó señales alentadoras dentro de Alpine. Con un buen volumen de vueltas y registros competitivos en los test, el argentino empieza a construir expectativas de cara a un año en el que buscará consolidarse.
Sin embargo, el impulso no nació únicamente en la pista. Detrás de estos primeros resultados hay un trabajo silencioso que comenzó mucho antes, enfocado en mejorar su condición física y adaptarse a las exigencias extremas de la categoría.
Ese proceso fue tema de conversación en los últimos meses y el propio piloto decidió referirse abiertamente, destacando el esfuerzo realizado como uno de los pilares de su evolución reciente.
Una preparación física que marca su confianza
En declaraciones a ESPN, Colapinto no dudó en remarcar la intensidad de su entrenamiento: "Creo que no hay ninguno que entrene al nivel que estuve entrenando últimamente, y es donde hay que hacer la diferencia, donde se empiezan a manejar las mejoras, las diferencias... Cada uno pone el esfuerzo donde quiere, yo lo hice en la parte física y me pone contento, me saca un poco de la cabeza el tema físico".
El piloto explicó que su evolución le permite sostener un ritmo alto sin desgaste significativo, un aspecto clave en carreras largas. "No me canso arriba del auto, puedo dar 150 vueltas, bajarme y querer dar 60 más. Es un poco lo que buscaba. Acá sabemos cómo entrena cada uno y sé que estoy en el top 3. Contento con esa parte y más cómodo que el año pasado".
Esta nueva condición le aporta no solo resistencia, sino también mayor tranquilidad mental al momento de competir.
Un Alpine en crecimiento y objetivos claros
El panorama también resulta más alentador para Alpine, que apunta a afirmarse en la zona media del campeonato y acercarse a los equipos más fuertes. En ese sentido, Colapinto analizó el escenario competitivo: "Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia con los primeros cuatro equipos y después estamos todos ahí. Mercedes seguramente tiene algo guardado, y eso nos va a venir bien este año. Estamos con buenas expectativas para lo que viene".
Además, el argentino valoró un cambio clave respecto a temporadas anteriores: haber contado con una pretemporada completa. "No haber tenido tiempo para hacer pruebas es una desventaja que tuve los años anteriores; me generaba inseguridades, era difícil poner la confianza en cosas que no conocías y no sabías cómo funcionaban. Lo bueno es que eso me dio una facilidad para adaptarme, ojalá que eso me ayude".
Con mayor preparación, confianza y un equipo que acompaña su crecimiento, Colapinto encara 2026 con la mira puesta en dar un salto competitivo.