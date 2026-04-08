Crece la chance de un encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami: los detalles
Se viene la foto que espera todo el país: Messi y Colapinto, cada vez más cerca de un encuentro histórico en Miami.
Dos mundos, una ciudad y una coincidencia que regalaría una imagen histórica para el deporte argentino. La posibilidad de un encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 genera una enorme expectativa. La coincidencia de agendas podría juntar por primera vez a dos de los deportistas argentinos más influyentes del momento.
La F1 atraviesa un parate de un mes tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se reanudará en Estados Unidos, en Florida: las prácticas libres arrancarán el 1 de mayo y la carrera se disputará el domingo. Justamente ese fin de semana será clave para que se dé el posible cruce.
La coincidencia que puede unir a Messi y Colapinto en el GP de Miami
El sábado 2, el Inter Miami de Messi enfrentará a Orlando City por la MLS, mientras que el domingo el plantel tendrá descanso. Ese contexto abre la puerta para que el capitán argentino pueda acercarse al paddock y visitar al piloto de Alpine.
La presencia de Messi en el circuito no está confirmada oficialmente, pero versiones periodísticas aseguran que el rosarino tendría intenciones de asistir e incluso visitar el box de Colapinto si su agenda se lo permite.
El vínculo entre ambos ya existe, aunque a la distancia. Colapinto ha demostrado en varias ocasiones su admiración por Messi, incluso con guiños públicos como el uso de un sticker del capitán argentino en su termo. Además, hubo intercambios y gestos entre ambos que nunca pudieron concretarse cara a cara.
Messi y Colapinto pueden encontrarse en Miami y el deporte argentino se ilusiona
También se especula con un encuentro previo, ya que el piloto podría visitar la concentración del Inter en la antesala del clásico, lo que marcaría una semana especial con doble contacto entre ambos referentes.
De concretarse, sería una imagen icónica: el mejor futbolista argentino de la historia reciente junto al joven que vuelve a poner la bandera nacional en la elite del automovilismo. Miami puede ser el escenario de una postal que el deporte argentino espera hace tiempo.