Crece la chance de un encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami: los detalles

Se viene la foto que espera todo el país: Messi y Colapinto, cada vez más cerca de un encuentro histórico en Miami.

El calendario le abre una ventana a Lionel Messi para visitar a Franco Colapinto en plena acción.

Dos mundos, una ciudad y una coincidencia que regalaría una imagen histórica para el deporte argentino. La posibilidad de un encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 genera una enorme expectativa. La coincidencia de agendas podría juntar por primera vez a dos de los deportistas argentinos más influyentes del momento.

La F1 atraviesa un parate de un mes tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se reanudará en Estados Unidos, en Florida: las prácticas libres arrancarán el 1 de mayo y la carrera se disputará el domingo. Justamente ese fin de semana será clave para que se dé el posible cruce.

La coincidencia que puede unir a Messi y Colapinto en el GP de Miami El sábado 2, el Inter Miami de Messi enfrentará a Orlando City por la MLS, mientras que el domingo el plantel tendrá descanso. Ese contexto abre la puerta para que el capitán argentino pueda acercarse al paddock y visitar al piloto de Alpine.

El regalo de Franco Colapinto a Lionel Messi La presencia de Messi en el circuito no está confirmada oficialmente, pero versiones periodísticas aseguran que el rosarino tendría intenciones de asistir e incluso visitar el box de Colapinto si su agenda se lo permite.

El vínculo entre ambos ya existe, aunque a la distancia. Colapinto ha demostrado en varias ocasiones su admiración por Messi, incluso con guiños públicos como el uso de un sticker del capitán argentino en su termo. Además, hubo intercambios y gestos entre ambos que nunca pudieron concretarse cara a cara.