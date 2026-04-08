La sorprendente confesión de Julián Álvarez sobre sus ensayos previos al golazo de tiro libre al Barcelona: "No había metido ninguno"

Julián Álvarez marcó un golazo en la gran victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou y sorprendió al contar cómo practicó tiros libres en las horas previas.

Julián Álvarez festeja su golazo con una dedicatoria especial para su hijo, Amadeo, de apenas tres meses.

Julián Álvarez fue protagonista de una noche inolvidable en la Champions League al marcar un golazo de tiro libre en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona, por la ida de los cuartos de final. La Araña clavó un golazo en un partido grande, aunque lo que contó después dejó a todos mirando dos veces.

Julián Álvarez reveló un detalle inesperado sobre sus ensayos previos Julián Álvarez tras su golazo de tiro libre a Barcelona en Champions Julián Álvarez tras su golazo de tiro libre a Barcelona en Champions ESPN Pero lo más llamativo llegó cuando reveló cómo había sido la práctica previa. "Ayer estuvimos practicando en el entrenamiento y no había metido ninguno. Pateé cinco o seis y no habían entrado. Pero bueno, lo importante era hoy", confesó entre risas, dejando en claro que no siempre el entrenamiento anticipa lo que pasa en el partido.

Además, el exRiver recordó un gol icónico: “Varias veces vi el gol de Messi a Liverpool acá, pero no tenía tan claro que iba a ese mismo ángulo”. La referencia fue inmediata y explicó parte de la inspiración detrás de su remate.

El golazo de Julián Álvarez frente al Barcelona por la Champions League Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou Sobre su presente, el atacante fue claro: “Estoy en un buen momento. Me siento muy bien y se viene la parte más importante de la temporada”. En ese sentido, destacó la importancia de mantener el nivel en la recta final.