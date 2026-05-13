Locura por Julián Álvarez: un grande de Europa prepara una oferta de € 150.000.000 para Atlético de Madrid

Mientras el PSG sigue con la cabeza en la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal el sábado 30 de mayo en Budapest, en las oficinas del club francés ya comenzaron a proyectar la próxima temporada y uno de los grandes objetivos apunta directo a la Selección argentina: Julián Álvarez .

De acuerdo con la información de El Chiringuito, el conjunto conducido por Luis Enrique inició contactos formales con Atlético de Madrid para concretar una posible transferencia del delantero cordobés. La cifra que trascendió sacudió el mercado europeo: una propuesta valuada en ¡€ 150.000.000! entre dinero y futbolistas incluidos en la negociación.

Desde Francia, el portal Actufoot amplió los detalles del plan que PSG tendría preparado para intentar seducir al Colchonero. La oferta contemplaría 50 millones de euros en efectivo más las fichas de Gonçalo Ramos y Kang-In Lee como parte de la operación.

Además del impacto económico entre clubes, el campeón francés también buscaría convencer al atacante con un contrato de primer nivel: cerca de 10 millones de euros por temporada. Sin embargo, hasta el momento, Julián Álvarez no dio señales de querer forzar su salida de Madrid.

En medio de los rumores, el ex delantero de River mantiene la cabeza puesta en la Selección argentina. Julián integra la lista preliminar confeccionada por Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo y aparece como una fija para formar parte de la convocatoria definitiva.

El futuro del Araña comenzará a definirse después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Recién allí se sabrá si continuará defendiendo la camiseta rojiblanca del Atlético o si dará el gran salto rumbo a la Ligue 1 para convertirse en una de las nuevas estrellas del PSG.