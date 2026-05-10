No es Barcelona: el gigante de Europa que quiere fichar sí o sí a Julián Álvarez post Mundial
Uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad tendría decidido avanzar a fondo por Julián Álvarez de cara a la próxima temporada. Los detalles.
Como ya se hizo costumbre, el futuro de Julián Álvarez vuelve a quedar en el centro de la escena europea. Mientras atraviesa una temporada importante en el Atlético de Madrid, desde Francia aseguran que el PSG ya empezó a moverse fuerte para intentar ficharlo en el próximo mercado.
Según informó el prestigioso portal de noticias Actu Foot, el nombre del delantero argentino aparece entre las prioridades de Luis Enrique para reforzar el ataque del conjunto parisino. La idea sería sumar a un futbolista con movilidad, presión alta y capacidad goleadora para acompañar a figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia y formar un ataque brutal.
A pedido de Luis Enrique: el PSG avanzaría a fondo por Julián Álvarez
El interés es tal que dirigentes del PSG ya habrían tenido contactos informales con el entorno de la Araña para conocer su situación y evaluar la posibilidad de avanzar más adelante con una propuesta formal. En Madrid, mientras tanto, siguen de cerca los rumores, aunque por ahora no hubo comunicados oficiales ni negociaciones confirmadas entre clubes.
Pero el vigente campeón de la Champions y finalista de la actual edición (jugará la final el 30 de mayo ante Arsenal -otro que posó sus ojos en Álvarez- en Budapest) no sería el único interesado. Desde Cataluña también sostienen que el Barcelona mantiene el deseo de incorporar al ex River y aseguran que la dirigencia encabezada por Joan Laporta estaría dispuesta a realizar una oferta millonaria para intentar convencer a sus pares del Atlético, que pretende blindarlo a toda costa.
Cómo es la situación de la Araña en el Atlético y qué podría pasar en junio
Más allá de las especulaciones, la realidad es que Julián todavía tiene contrato y sigue siendo una pieza importante dentro del equipo de Diego Simeone. Así las cosas, habrá que ver qué depara su futuro una vez que finalice el Mundial 2026. ¿Pegará el salto a otro gigante?