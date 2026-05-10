¡Piedra libre para Scaloni! Qué partido del fútbol europeo fue a ver a 32 días del Mundial

A 32 días del comienzo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni aprovechó un rato libre para volver a un lugar especial de su carrera. El entrenador de la Selección argentina estuvo este fin de semana en el estadio San Moix junto a sus hijos Ian y Noah para presenciar el empate 1-1 entre Mallorca y Villarreal por la fecha 35 de LaLiga.

La visita no pasó inadvertida en España. Más allá de que suele seguir de cerca al club de la ciudad donde vive gran parte del año, esta vez hubo un detalle particular: fue la primera aparición pública del Gringo desde la llegada de Martín Demichelis como entrenador del equipo.

El DT campeón del mundo mantiene un vínculo especial con el conjunto mallorquín, donde jugó 28 partidos durante la temporada 2008/09 y luego también trabajó en las divisiones juveniles del club. Por eso, su presencia en las tribunas también fue leída como un gesto de apoyo en un momento importante para la institución balear.

Lionel Scaloni dijo presente en el duelo entre el Mallorca y Villarreal por LaLiga. Lionel Scaloni dijo presente en el duelo entre el Mallorca y Villarreal por LaLiga. Video: ESPN

En lo futbolístico, el empate dejó sensaciones positivas para los dirigidos por Demichelis. Mallorca sumó un punto valioso (1-1) frente a un rival que pelea en los puestos altos y continúa enfocado en asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español cuando restan apenas tres fechas para el cierre del campeonato.

El DT de la Selección pone foco absoluto en el Mundial

Mientras tanto, Scaloni sigue ultimando detalles de cara a la próxima Copa del Mundo. Este lunes 11 de mayo vence el plazo que fijó la FIFA para presentar la nómina preliminar de hasta 55 futbolistas, aunque el propio entrenador había adelantado en marzo que "ya le pasamos una prelista a la AFA". Cada vez falta menos...