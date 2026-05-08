Messi, contundente sobre el futuro de la Selección argentina si se va Scaloni: "Va a ser difícil para el que venga"

Lionel Messi se refirió al futuro de Lionel Scaloni en la Selección argentina y dejó una reflexión contundente sobre la continuidad del entrenador después del Mundial 2026 . El capitán argentino aseguró que la decisión dependerá exclusivamente de lo que quiera hacer el técnico una vez finalizado el próximo gran objetivo de la Albiceleste.

El futbolista del Inter Miami brindó una entrevista al canal de YouTube “Lo Del Pollo” , donde habló sobre el panorama de cara a la próxima Copa del Mundo y también analizó el presente del seleccionado nacional bajo la conducción de Scaloni.

En ese contexto, Messi destacó el impacto que tuvo el actual cuerpo técnico desde su llegada y remarcó la dificultad que tendría cualquier eventual reemplazo. “Pasa por lo que él pretenda y quiera. Por ahí quiere probar nuevos desafíos. Él nunca estuvo en un equipo, en el día a día. Por lo que yo viví, la experiencia y por lo que veo, obviamente es el mejor para que se quede lo que le dé la gana”, expresó.

El capitán argentino valoró el trabajo realizado por Scaloni desde el inicio de su etapa al frente de la Selección. Bajo su conducción, Argentina logró conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de consolidar un equipo competitivo y una identidad futbolística reconocida a nivel internacional.

Lionel Messi se refirió al futuro de Scaloni y destacó el ciclo de la Selección argentina.

Scaloni - Messi El capitán de la Selección abrazó al entrenador y le murmuró unas palabras que lo emocionaron.

Messi también advirtió sobre el contexto de exigencia permanente que rodea al seleccionado argentino y explicó que cualquier entrenador que asuma el cargo después de este ciclo enfrentará una presión muy alta.

“Va a ser difícil también para el que venga. Que se atreva a estar en la Selección después de todo lo que se hizo en esta camada… Somos un país que exige, que quiere resultados nada más, que ante la mínima queremos cambiar todo. No va a ser fácil”, sostuvo el rosarino.

El análisis de Messi sobre el Mundial 2026

Durante la entrevista, el delantero también analizó el escenario internacional rumbo a la próxima Copa del Mundo y reconoció que hay selecciones que actualmente llegan en mejor forma que Argentina.

“Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, explicó.

Entre los principales candidatos, Messi mencionó a Francia, España y Brasil. “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales”, señaló.

El brutal sincericidio de Messi a 34 días del comienzo del Mundial 2026 X @modoscaloneta

El presente de la Selección argentina

Más allá de reconocer el nivel de otros seleccionados, Messi se mostró optimista respecto al presente de la Albiceleste y destacó la fortaleza del grupo que conduce Scaloni. “La verdad es que cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, afirmó el capitán argentino.

El delantero también hizo referencia a las lesiones y a la falta de ritmo de algunos futbolistas, aunque remarcó que el equipo mantiene una base consolidada y continúa mostrando una mentalidad competitiva de cara a los próximos desafíos internacionales.