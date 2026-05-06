El video del emotivo encuentro entre Messi y Quico y por qué para Leo fue muy especial

Un encuentro tan inesperado como simbólico tuvo lugar en Miami , donde Lionel Messi recibió la visita de Carlos Villagrán , el actor mexicano que interpretó a “ Quico ” en El Chavo del 8. La reunión entre ambos generó una fuerte repercusión en redes sociales y dejó imágenes que rápidamente se viralizaron.

Villagrán , reconocido en toda América Latina por su histórico papel en la televisión, había anticipado su intención de conocer al capitán argentino. “Vine a ver a Messi que es mi ídolo. Le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano’”, había expresado en un video previo desde las instalaciones de Inter Miami.

El encuentro finalmente se concretó y, en medio de la emoción, el actor sorprendió a Messi con un beso que rápidamente se volvió viral y sintetizó la admiración que siente por el futbolista.

La escena no tardó en difundirse y captó la atención de usuarios de distintas partes del mundo. Más allá de la sorpresa inicial, el beso reflejó la intensidad emocional con la que Villagrán vivió el momento.

“Estoy honrado con tu presencia. Te admiro, no me he perdido nada desde el Mundial pasado. Te miro y te repito, te repito”, le dijo el actor, visiblemente conmovido, mientras Messi respondía con una sonrisa.

Carlos Villagrán, actor de "Quico" en El Chavo del 8, conoció a Lionel Messi Carlos Villagrán, actor de "Quico" en El Chavo del 8, conoció a Lionel Messi

*Video: Instagram @carlos_kiko1

El gesto fue tomado con naturalidad por el capitán argentino, en un intercambio que combinó cercanía y respeto.

El humor también dijo presente

El encuentro también tuvo un momento distendido cuando Villagrán apeló a su histórico personaje. Mientras Messi intentaba responder a los elogios, el actor lo interrumpió con la voz de “Quico”: “¡Cállate, todavía no...”.

messi quico1 "¡El día más feliz!" posteó el actor mexicano tras conocer a Lionel Messi. Instagram @carlos_kiko1

La frase, emblemática de la serie, provocó risas y cerró el intercambio con un tono cercano. Acto seguido, ambos se fundieron en un abrazo que sintetizó el espíritu del encuentro.

Más allá de lo anecdótico, la escena reunió a dos íconos de distintas generaciones y disciplinas, en un cruce que rápidamente trascendió fronteras y volvió a confirmar el alcance global de la figura de Messi.

Como dato adicional, el vínculo tiene un antecedente curioso: existe una foto de Messi disfrazado de “Quico” junto a Antonela Roccuzzo, tomada en una celebración privada en 2012, que con el tiempo se volvió viral entre los fanáticos.