Messi reveló detalles del encuentro con Colapinto y le dejó un consejo clave para su carrera

El vínculo entre Lionel Messi y Franco Colapinto empezó a tomar forma hace apenas una semana. Todo después del Road Show en Buenos Aires, cuando el joven piloto visitó al capitán argentino en el predio del Inter Miami, y en cuestión de días ya dejó varias postales fuertes .

Ese primer acercamiento tuvo continuidad el pasado domingo, cuando la Pulga sorprendió con su presencia en el paddock del Gran Premio de Miami. Acompañado por toda su familia, el 10 fue a bancar a Colapinto en un gesto que no pasó desapercibido y que marcó un momento histórico para la Fórmula 1.

Con el paso de los días, el propio capitán de la Selección argentina se encargó de contar cómo se dio el esperado encuentro en Estados Unidos. “No había tenido nunca contacto con él. Sí me había hecho llegar, a través de YPF, un casco y las ganas que tenía de poder conocernos algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también”, comenzó diciendo Messi . Lo hizo en una entrevista exclusiva con el Pollo Álvarez, quien este lunes publicó un adelanto de la charla en sus redes sociales.

Además, el rosarino también recordó el momento en que finalmente coincidieron en Miami: “El otro día pudo pasar por el entrenamiento y la verdad que es un fenómeno”. La frase es simple, pero refleja la cercanía y el respeto que se generó en poco tiempo entre los máximos exponentes argentino en el mundo.

El sabio consejo del capitán argentino para el joven piloto

No obstante, lo más fuerte llegó cuando el capitán argentino se metió de lleno en el rol de referente y le dejó un consejo directo a Colapinto sobre cómo manejar la exposición. “Él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas. Cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo. Sobre todo en lo malo tiene que estar contenido, estar con los cercanos de él, su familia y su círculo. Al final ellos te hacen que salgas de los momentos difíciles”.

Para cerrar, Messi resumió en pocas palabras una enseñanza que atraviesa cualquier deportista de alto rendimiento: "Cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal", reflexionó. Un ejemplo a seguir.