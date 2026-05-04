Torneo Apertura 2026: se confirmaron los días para los cruces de octavos y el estadio de la final

Se juega la última fecha del Torneo Apertura 2026 y el mapa de los octavos de final ya está casi completo. Con 15 equipos asegurados, resta apenas un lugar en la Zona A, mientras que los cruces comienzan a perfilarse con enfrentamientos picantes.

En lo más alto, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se quedaron con sus grupos y tendrán la ventaja de definir como locales en todas las instancias previas a la final. Junto a ellos, ya están clasificados River , Argentinos, Vélez, Boca , Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente , San Lorenzo , Huracán y Racing .

Si el torneo terminara hoy por un lado del cuadro irían: Estudiantes vs Racing, Rosario Central vs Independiente, River vs San Lorenzo y Vélez vs Gimnasia. Según anunció la Liga Profesional, estos cuatro partidos se jugarán el domingo 10 de mayo. El lado contrario, en cambio, se definirá un día antes, el sábado 9. ¿Los cruces? Independiente Rivadavia vs Unión, Talleres vs Belgrano, Boca vs Huracán y Argentinos vs Lanús.

Lo único que resta por definir son los horarios, que serán anunciados en las próximas horas (a priori, cuando se cierre la fecha con los partidos de este lunes por la noche).

En el mismo comunicado, la LPF se encargó de dar detalles precisos sobre las demás instancias. Los cuartos se jugarán el martes 12 de mayo (para los equipos que jueguen los octavos el sábado) y el miércoles 13 (para los del domingo). A su vez, las semifinales serán el sábado 16 y domingo 17.

Confirmado: la final se jugará en Córdoba

Por último, también se dio a conocer el escenario de la gran final: será el sábado 14 de mayo a las 15:30 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con ambas hinchadas presentes.

Mario Alberto Kempes estadio 3.jpg El Mario Alberto Kempes será el escenario de la gran final del Torneo Apertura 2026.

Cabe recordar que todavía resta definir el último clasificado de la Zona A. Hoy ese lugar lo ocupa Unión con 21 puntos, pero Defensa y Justicia aún tiene chances si vence a Gimnasia de Mendoza. Para meterse, el Halcón deberá ganar y además mejorar su diferencia de gol para desplazar a San Lorenzo.

Instituto también mantiene una mínima ilusión, aunque necesita una combinación compleja: golear por más de seis tantos y esperar que Defensa no gane. Además, en la pelea por los puestos de arriba, Vélez todavía puede alcanzar a Boca, aunque depende de una diferencia de gol muy amplia para superarlo. Debe vencer por 7 goles de ventaja a Newell's. De esa manera, sería rival de Huracán y mandaría a Boca a jugar frente a Gimnasia La Plata del otro lado del cuadro. Difícil.