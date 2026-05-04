Festeja Coudet: los dos jugadores que recupera el DT para los playoffs del Apertura

En medio de un clima tenso tras la derrota ante Atlético Tucumán en el Monumental , River Plate encontró un motivo para ilusionarse. Muy crítico con el rendimiento, Eduardo Coudet remarcó que la semana traerá una buena noticia: el regreso de dos piezas importantes para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

"Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas. Sufrimos las dos bajas y nos ha costado reemplazar a dos jugadores de mucha experiencia", sentenció el Chacho en la conferencia de prensa. Y continuó: “Mañana (por el entrenamiento de esta tarde) arranca (Sebastián) Driussi , arranca Fausto Vera . Así que vamos a llegar bien a los playoffs”.

Uno de ellos es el volante central, que había sido una fija antes de su lesión. Con más de mil minutos en 12 partidos, su ausencia por un esguince de rodilla obligó al DT a improvisar variantes en ese sector, sin encontrar una sociedad sólida junto a Aníbal Moreno. Por eso, su vuelta aparece como una solución inmediata en una zona clave del equipo.

La idea del cuerpo técnico es que pueda sumar rodaje en la Copa Sudamericana para llegar en ritmo a los octavos del Torneo Apertura, el gran objetivo del semestre. En un equipo que viene mostrando irregularidad, recuperar equilibrio en la mitad de la cancha resulta fundamental.

En paralelo, la situación de Sebastián Driussi requiere mayor precaución. A pesar de ser el máximo goleador del equipo en 2026, su historial de lesiones obliga a manejar con cuidado cada paso de su recuperación, especialmente tras el desgarro grado 3 que sufrió en el último Superclásico.

Lesión Sebastián Driussi Fotobaires

El cuerpo técnico evaluará día a día su evolución: aunque comenzará a entrenarse con normalidad, su regreso como titular no está garantizado en lo inmediato. Así, River se encamina a los playoffs con dos refuerzos internos que pueden ser determinantes en un tramo donde ya no hay margen de error.