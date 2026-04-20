Se confirmó la lesión de Driussi durante el Superclásico: qué tiene y cuánto tiempo estará afuera

Sebastián Driussi debió salir en los primeros minutos del partido contra Boca y se perderá unos cuantos partidos con River en el cierre del semestre.

La derrota por 1-0 frente a Boca Juniors en el Superclásico este domingo en el Monumental no fue lo único negativo para River Plate. Es que además perdió a uno de los jugadores que más habían levantado en el último tiempo y que mejor venían rindiendo desde que asumió el Eduardo Coudet la dirección técnica: Sebastián Driussi.

El delantero de 30 años fue titular, pero no pudo jugar mucho más que unos 15 minutos. Superado el primer cuarto de hora, sintió una molestia en su pierna izquierda, se dio cuenta que no podía seguir y rápidamente pidió el cambio. Maxi Salas terminaría entrando en su lugar.

La lesión de Driussi en el arranque del Superclásico Driussi pidió el cambio y encendió las alarmas en River X @TNTSports Ya en el momento se sospechó que se trataba de algo más que un simple dolor, y este lunes, tras ser revisado por el cuerpo médico del club, se confirmó que sufrió una lesión muscular de grado 3 en el isquiotiobial izquierdo. Es decir, sufrió un nuevo desgarro que lo alejará de las canchas en una etapa crucial del semestre.

Este tipo de dolencias suelen requerir un mínimo de tres semanas de recuperación, por lo que se perderá, por lo menos, las dos últimas fechas del Apertura (el sábado 25 de abril contra Aldosivi y el domingo 3 de mayo ante Atlético Tucumán, ambos en el Monumental), y los próximos dos de la Copa Sudamericana (el 30/04 vs RB Bragantino y el 07/05 vs Carabobo, ambos de visitante). Además, es muy probable que tampoco esté para los octavos de final el segundo fin de semana de mayo.