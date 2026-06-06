Video: la apasionante definición de la qualy del GP de Mónaco que tuvo a Kimi Antonelli como el poleman

En un vibrante y apasionante final, Kimi Antonelli dio el golpe y se quedó con la pole position para la carrera del Gran Premio de Mónaco.

Kimi Antonelli sigue haciendo historia en la F1 y ahora se quedó con la pole position para el GP de Mónaco.

La clasificación del Gran Premio de Mónaco regaló uno de los finales más emocionantes de toda la temporada de Fórmula 1. Cuando parecía que la pole position tenía como dueño a Charles Leclerc, los últimos segundos de la Q3 ofrecieron un espectáculo inolvidable en las estrechas calles del Principado, con varios pilotos mejorando sus tiempos de manera consecutiva y dejando la definición abierta hasta la bandera a cuadros.

La tensión fue creciendo vuelta tras vuelta. Con los márgenes mínimos que caracterizan al trazado monegasco, cada curva se transformó en una prueba de precisión absoluta. Lewis Hamilton se había puesto primero, pero al instante fue Max Verstappen quien la arrebató la pole y se perfilaba para largar primero en la carrera del domingo.

No obstante, el golpe decisivo llegó en el último intento. Con neumáticos en la ventana ideal de rendimiento y sin margen para cometer errores, Kimi Antonelli completó una vuelta brillante para quedarse con el mejor registro del sábado. Además, la diferencia fue ínfima respecto a Max Verstappen y Lewis Hamilton (0.043 milésimas), que también protagonizaron giros espectaculares y mantuvieron la incertidumbre hasta el último momento.

En un final apasionante, Kimi Antonelli se quedó con la pole position en Mónaco La apasionante definición de la qualy del GP de Mónaco X @ESPNArgentina

Como suele ocurrir en Mónaco, la clasificación tuvo un valor especial. En un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado, largar adelante representa una ventaja enorme de cara a la carrera del domingo. Por eso, la lucha por cada milésima fue feroz y dejó imágenes de enorme dramatismo, con Leclerc rozando el muros y llevando a su Ferrari al límite.