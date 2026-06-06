El brutal sincericidio de Franco Colapinto tras clasificar 14° en el GP de Mónaco: "No es lo que esperábamos"

Franco Colapinto no logró superar la Q2 y saldrá desde el 14° lugar en las emblemáticas calles del Principado de Montecarlo.

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco no viene siendo el esperado. En las primeras dos tandas de entrenamientos libres de la jornada del viernes, el pilarense finalizó 15° en ambas y tuvo algunas complicaciones en la pista.

Ya en la jornada del sábado, en la última práctica tuvo un toque con el muro y un semitrompo que provocaron que concluya en la 19- posición. No obstante, se esperaba que para la clasificación logre mejorar el rendimiento y vuelva a mostrar el ritmo que tuvo en sus últimas dos carreras, pero no fue así y terminó 14° por lo que largará desde ese lugar en la carrera del domingo a las 10:00 (hora de Argentina).

El brutal sincericidio de Franco Colapinto tras clasificar 14° en el GP de Mónaco Tras concluir la prueba de clasificación, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y analizó su rendimiento en la qualy, pero lejos de ser optimista para el domingo, no se guardó nada y lanzó un brutal sincericidio acerca del Alpine y su pobre rendimiento en lo que va del fin de semana: "Estuve empujando todo el fin de semana, pero como que nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo. El auto cambiaba para el lado opuesto que pensábamos. Fue un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos", comenzó.

El brutal sincericidio de Franco Colapinto tras clasificar 14° en el GP de Mónaco X @SC_ESPN

En ese sentido, comparó su situación con la de su compañero Pierre Gasly, quien sí consiguió acceder a la Q3 y largará 9°: "Pierre estuvo más cómodo al principio. También la experiencia acá en Mónaco juega un papel importante. Para la confianza es importante. Él estuvo mejor en las curvas lentas, hay que tener un buen feeling con el auto para que la goma muerda más y no lo tuve", lanzó.