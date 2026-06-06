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Un fin de semana complicado para Franco Colapinto.&nbsp;
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Con Antonelli desde la pole, Franco Colapinto largará P14 en el Gran Premio de Mónaco

El argentino tendrá por delante una prueba exigente en uno de los circuitos más difíciles del calendario y con escasas oportunidades de sobrepaso.

MDZ Deportes

Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una discreta clasificación y largará decimocuarto en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1. Su compañero, Pierre Gasly, partirá desde la novena posición.

La clasificación comenzó muy complicada para Colapinto, quien no había podido redondear buenas actuaciones en las sesiones de entrenamientos que se llevaron a cabo durante el viernes y la mañana de este sábado.

colapinto qualy
Franco Colapinto durante la qualy en el GP de M&oacute;naco.

Franco Colapinto durante la qualy en el GP de Mónaco.

Pese a estar durante gran parte de la Q1 en puestos de eliminación, el argentino logró registrar un gran tiempo cuando quedaban solo tres minutos, mientras que unos segundos después se vio beneficiado por un choque del brasilero Gabriel Bortoleto que provocó una bandera roja.

Esto obligó a los otros pilotos que estaban en vuelta rápida a que levantaran el pie del acelerador y una vez que se reanudó la actividad no pudieron girar con comodidad por la acumulación de monoplazas en el circuito, por lo que Colapinto accedió a la siguiente tanda clasificatoria.

Ya en la Q2, el argentino pudo registrar un mejor tiempo de 1:14,573, aunque no fue suficiente y terminó a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien sacó el último boleto para la Q3.

De esta manera, el argentino comenzará la carrera de este domingo en el decimocuarto lugar y tendrá que apostar a un golpe de suerte si quiere sumar puntos en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar.

Antonelli, imparable

En tanto que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero. Con 19 años, logró su cuarta 'pole' en la F1 al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.

La carrera del GP de Mónaco está programada para este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Mónaco

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¡Otra pole para Antonelli!

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Arrancó la Q3

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Verstappen, el más rápido de Q2

Quedaron eliminados Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Linblad y Bortoleto (que no salió a clasificar).

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Colapinto partirá desde el 14° lugar

Franco Colapinto no logró mejorar su registro en el cierre de la clasificación. Con un mejor tiempo de 1m14s102, el piloto argentino finalizó 14° y largará desde esa posición en el Gran Premio de Mónaco.

Gasly entra a la Q3 en la décima posición.

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Primeros registros de la Q2

Franco Colapinto completó una vuelta de 1m14s530 y se ubica provisionalmente en la 15ª posición. Pierre Gasly, por su parte, marcó 1m14s151 y ocupa el 12° lugar. En la cima aparece Andrea Kimi Antonelli, con un tiempo de 1m12s778.

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Bortoleto, out

Gabriel Bortoleto logró avanzar a la Q2, aunque no pudo participar en la siguiente instancia de la clasificación debido a los daños que sufrió su monoplaza tras el incidente en la Q1.

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Comenzó la Q2

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¡Colapinto a Q2!

Colapinto terminó P14 y avanzó a Q2. Quedaron eliminados Ocon, Pérez, Bearma, Bottas, Alonso y Stroll.

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Final ajustado para Colapinto

Franco Colapinto fue el primero en recibir la bandera a cuadros en la Q1. El argentino quedó muy cerca de iniciar una última vuelta rápida, pero no logró cruzar a tiempo antes del cierre de la sesión.

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Se reanuda la Q1

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El incidente de Bortoleto en la Q1

El incidente de Bortoleto en la Q1

El incidente de Bortoleto en la Q1

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¡Bandera roja!

Gabriel Bortoleto quedó detenido en la chicana Nouvelle. Por radio informó que sufrió la rotura de la suspensión delantera, aparentemente tras golpear una de las barreras en el sector interno del circuito.

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Leclerc marca el ritmo

Charles Leclerc se ubica provisionalmente en la primera posición. Detrás aparecen Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Max Verstappen y los pilotos de Audi, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

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Primeros movimientos en boxes

Franco Colapinto ingresa a los boxes y se convierte en el primer piloto en hacerlo durante la Q1. Poco después, su compañero Pierre Gasly también entra a la zona de pits.

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11:00 Comenzó la Q1 en Montecarlo

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