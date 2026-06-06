Con Antonelli desde la pole, Franco Colapinto largará P14 en el Gran Premio de Mónaco
El argentino tendrá por delante una prueba exigente en uno de los circuitos más difíciles del calendario y con escasas oportunidades de sobrepaso.
El argentino tendrá por delante una prueba exigente en uno de los circuitos más difíciles del calendario y con escasas oportunidades de sobrepaso.
Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una discreta clasificación y largará decimocuarto en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1. Su compañero, Pierre Gasly, partirá desde la novena posición.
La clasificación comenzó muy complicada para Colapinto, quien no había podido redondear buenas actuaciones en las sesiones de entrenamientos que se llevaron a cabo durante el viernes y la mañana de este sábado.
Pese a estar durante gran parte de la Q1 en puestos de eliminación, el argentino logró registrar un gran tiempo cuando quedaban solo tres minutos, mientras que unos segundos después se vio beneficiado por un choque del brasilero Gabriel Bortoleto que provocó una bandera roja.
Esto obligó a los otros pilotos que estaban en vuelta rápida a que levantaran el pie del acelerador y una vez que se reanudó la actividad no pudieron girar con comodidad por la acumulación de monoplazas en el circuito, por lo que Colapinto accedió a la siguiente tanda clasificatoria.
Ya en la Q2, el argentino pudo registrar un mejor tiempo de 1:14,573, aunque no fue suficiente y terminó a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien sacó el último boleto para la Q3.
De esta manera, el argentino comenzará la carrera de este domingo en el decimocuarto lugar y tendrá que apostar a un golpe de suerte si quiere sumar puntos en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar.
En tanto que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero. Con 19 años, logró su cuarta 'pole' en la F1 al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.
La carrera del GP de Mónaco está programada para este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).