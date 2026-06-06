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Franco Colapinto disputa la FP3 del Gran Premio de Mónaco.
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Franco Colapinto hizo un trompo y terminó muy por detrás en una accidentada FP3 en Mónaco

El piloto argentino terminó P19 en la última práctica libre del fin de semana, en la que Antonelli marcó el mejor registro.

MDZ Deportes

Franco Colpainto no pudo mejorar sus tiempos y terminó 19º en la FP3 del Gran Premio de Mónaco, después de hacer un trompo y dañar el alerón trasero del A526. Kimi Antonelli, líder del campeonato, marcó la referencia en la tercera y última práctica libre antes de la clasificación, instancia decisiva en Montecarlo.

Antonelli, el más rápido de la FP3

En su mejor vuelta, Antonelli recorrió los 3.337 metros del circuito callejero de Montecarlo en 1 minuto, 12 segundos y 720 milésimas. El piloto de Mercedes superó por 327 milésimas al local Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que el británico Lewis Hamilton completó el tercer mejor registro, a 331 milésimas del líder.

A falta de 15 minutos para el final de la tanda, la actividad se interrumpió temporalmente con bandera roja tras un accidente del británico Oliver Bearman en la zona final de la subida hacia el Casino. El piloto de Haas no sufrió consecuencias físicas, aunque su monoplaza debió ser retirado con una grúa.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco

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Antonelli se queda con el mejor tiempo

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Se reanuda la FP3

Franco Colapinto vuelve a pista.

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Así fue el accidente de Bearman en la FP3

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Bandera roja

Fue Bearman quien sufrió el accidente. El piloto impactó contra las barreras y dejó restos sobre la pista en la curva Massenet. Ya salió del auto por sus propios medios y se encuentra en buen estado.

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Daños en el A526 de Colapinto

Desde Alpine confirmaron daños en el alerón trasero del auto de Franco Colapinto.

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Bandera amarilla breve por un trompo de Colapinto

Trompo de Colapinto en la FP3

Trompo de Colapinto en la FP3

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Colapinto, complicado

Franco sigue 17°, tiene 15 vueltas con la goma blanda

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Antonelli se coloca al frente de la sesión

Por el momento, Mercedes ocupa las dos primeras posiciones de la clasificación. Aún restan 38 minutos para el final de la tanda.

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Primera tanda de vueltas cronometradas para Alpine

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Más autos en pista

Norris, Bortoleto y Bearman se incorporan a la actividad en pista, al igual que Sainz. Por el momento, todavía no han salido Verstappen, Hadjar, Gasly, Antonelli, Albon, Hulkenberg, Russell ni Piastri.

Con una vuelta de 1:14.375, Norris se coloca al frente de la clasificación provisional.

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Frustrado primer intento para Colapinto

Franco tuvo que abortar su primera vuelta tras encontrarse con Stroll en pista.

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Problemas para Cadillac

Ayer, los frenos del Cadillac de Pérez se prendieron fuego, y ahora Bottas reportó humo en los suyos. El finlandés regresó muy lentamente a los boxes y perdió un par de vueltas como consecuencia. Sin embargo, la situación no pasó a mayores: pudo volver por sus propios medios

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Primeros minutos de la FP3

Los seis primeros autos que partieron desde la parrilla —Hamilton, Bottas, Leclerc, Stroll, Lawson y Alonso— llevan neumáticos blandos de Pirelli.

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7:30 Empieza la FP3

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