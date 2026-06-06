Franco Colapinto hizo un trompo y terminó muy por detrás en una accidentada FP3 en Mónaco

Franco Colpainto no pudo mejorar sus tiempos y terminó 19º en la FP3 del Gran Premio de Mónaco, después de hacer un trompo y dañar el alerón trasero del A526. Kimi Antonelli, líder del campeonato, marcó la referencia en la tercera y última práctica libre antes de la clasificación, instancia decisiva en Montecarlo.

Antonelli, el más rápido de la FP3 En su mejor vuelta, Antonelli recorrió los 3.337 metros del circuito callejero de Montecarlo en 1 minuto, 12 segundos y 720 milésimas. El piloto de Mercedes superó por 327 milésimas al local Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que el británico Lewis Hamilton completó el tercer mejor registro, a 331 milésimas del líder.

A falta de 15 minutos para el final de la tanda, la actividad se interrumpió temporalmente con bandera roja tras un accidente del británico Oliver Bearman en la zona final de la subida hacia el Casino. El piloto de Haas no sufrió consecuencias físicas, aunque su monoplaza debió ser retirado con una grúa.