La divertida reacción de Franco Colapinto tras su golpe en Mónaco: "Le di un abrazo"

Franco Colapinto vivió un momento complicado durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco cuando terminó contra las barreras en la curva Sainte Devote . Sin embargo, minutos después eligió el humor para referirse al incidente que, por suerte, no pasó a mayores.

El piloto argentino bloqueó el neumático delantero derecho en la frenada de la primera curva del circuito y golpeó el muro con el sector izquierdo de su Alpine . A pesar del impacto, pudo regresar a los boxes y continuar la sesión tras una revisión del equipo.

Cuando fue consultado sobre el incidente, Colapinto respondió con una sonrisa y el humor que lo caracteriza.

"Un poco más que un besito, le di un abrazo", bromeó el argentino al recordar el contacto con las barreras durante la FP2. Por las características del circuito callejero de Mónaco, el impacto podría haber tenido consecuencias mayores.

El piloto completó la frase con una aclaración que llevó alivio a Alpine y a sus seguidores: "Pero no se rompió nada".

Un viernes para dejar atrás

Más allá de la broma, el argentino reconoció que las sensaciones con el Alpine estuvieron lejos de ser las esperadas durante la jornada del viernes. Según explicó, el principal inconveniente fue la falta de confianza que le transmitió el auto en un circuito donde la precisión es fundamental.

"El auto nos costó mucho más que en otras carreras, en general no se siente bien, no se siente consistente en todas las curvas. Y eso creo que es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es muy de confianza", explicó.

Además, detalló cómo esa situación afectó su manejo a lo largo de las dos sesiones de entrenamientos. "Estuve bloqueando un montón y cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco te saca mucha confianza para frenar fuerte, para meter velocidad en las curvas", agregó.

La esperanza de mejorar para la clasificación

Pese a las dificultades, Colapinto se mostró optimista de cara al trabajo que Alpine realizará antes de la actividad del sábado, una jornada clave para las aspiraciones del equipo en el Principado. "Mucho por trabajar. Obviamente no fue un gran día. Ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana", señaló.

Franco Colapinto habló tras las primeras prácticas libres en Mónaco Franco Colapinto habló tras las primeras prácticas libres en Mónaco

El argentino tendrá una nueva oportunidad de encontrar mejores sensaciones en la tercera práctica libre, programada para las 7:30. Más tarde, desde las 11, afrontará una clasificación que suele ser determinante en Mónaco, donde las posibilidades de adelantamiento durante la carrera son muy reducidas.

Ferrari dominó la jornada del viernes con Charles Leclerc como el más rápido de la primera práctica y Lewis Hamilton al frente de la segunda. Mientras tanto, Colapinto y Alpine buscarán aprovechar el trabajo nocturno para acercarse a los puestos de adelante.