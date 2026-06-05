Fin de semana de Fórmula 1: el cronograma completo para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Mónaco , una de las competencias más emblemáticas del calendario. Allí estará presente el argentino Franco Colapinto , piloto de Alpine, que buscará seguir sumando protagonismo en una temporada que lo tiene cada vez más consolidado dentro de la máxima categoría.

La cita en las calles de Montecarlo corresponde a la sexta fecha del campeonato y representa un desafío especial para todos los pilotos . El trazado urbano, caracterizado por sus curvas cerradas, escasas zonas de escape y calles extremadamente angostas, exige máxima precisión durante cada vuelta.

Colapinto llega a Mónaco atravesando el mejor momento de su trayectoria en la Fórmula 1 . En su última presentación logró un destacado sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado en la categoría, que llegó luego del séptimo lugar en Miami.

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La práctica libre 1 se desarrollará entre las 8:30 y las 9:30 (hora de Argentina), mientras que la segunda tanda tendrá lugar entre las 12 y las 13.

El sábado será una jornada determinante para las aspiraciones de todos los pilotos. A las 7:30 se disputará la tercera y última práctica libre, que servirá para ultimar detalles de cara a la clasificación, programada para las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera se correrá el domingo desde las 10. Será una prueba de alta exigencia física y estratégica en uno de los escenarios más tradicionales y prestigiosos del automovilismo mundial.

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Por qué la clasificación es clave en Montecarlo

A diferencia de otros trazados, las oportunidades de adelantamiento en el circuito de Montecarlo son muy escasas debido a la estrechez de sus calles y a la falta de sectores amplios para intentar maniobras.

Por ese motivo, la clasificación suele adquirir una importancia decisiva. Obtener una buena posición de largada marca la diferencia entre luchar por los primeros puestos o quedar atrapado en el tránsito durante gran parte de la competencia.

Además, las diferencias entre los equipos suelen ser mínimas en una vuelta rápida, lo que convierte a la sesión clasificatoria en uno de los momentos más emocionantes del fin de semana.

Así está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

Mientras Colapinto busca seguir creciendo carrera tras carrera, la lucha por el título tiene actualmente un claro dominador. El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, lidera el campeonato con 131 puntos luego de imponerse en las últimas cuatro carreras.

Su principal perseguidor es su compañero de equipo, el británico George Russell, que se encuentra a 43 unidades de distancia. Más atrás aparecen nombres de peso dentro de la categoría como Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris.

El monegasco de Ferrari ocupa el tercer puesto con 75 puntos, mientras que Hamilton suma 72 y Norris cierra el top cinco con 58 unidades. En ese contexto, el Gran Premio de Mónaco aparece como una nueva oportunidad para empezar a definir tendencias en la lucha por el campeonato.

Horarios del Gran Premio de Mónaco (hora de Argentina)

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio