Alpine marca tendencia: la solución aerodinámica que varios rivales "copiaron" para el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco siempre obliga a los ingenieros a pensar fuera de lo convencional. En el circuito más lento y estrecho del calendario, donde los adelantamientos son escasos y la clasificación suele definir gran parte de la carrera, cada detalle aerodinámico adquiere una relevancia especial.

La edición 2026 de la Fórmula 1 presenta además un desafío adicional. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió bloquear el uso de la aerodinámica activa durante todo el fin de semana , una medida que obligó a los equipos a buscar nuevas formas de generar carga aerodinámica sin recurrir a elementos móviles.

En ese contexto, una solución desarrollada por Alpine meses atrás comenzó a ganar protagonismo. Lo que inicialmente parecía un detalle menor en el A526 terminó convirtiéndose en una referencia técnica para varios de sus competidores.

La idea apareció por primera vez durante el Gran Premio de Japón. En aquella oportunidad, el Alpine A526 incorporó un pequeño micro-flap en la zona central del alerón trasero, integrado mediante una prolongación de la cubierta de carbono del mecanismo que acciona el segundo elemento del ala.

Aunque su tamaño es reducido, el dispositivo permite aumentar la carga aerodinámica en una zona clave del monoplaza sin generar una penalización significativa en términos de resistencia al avance. En un escenario como Montecarlo, donde la velocidad máxima pasa a un segundo plano frente a la necesidad de agarre en curvas lentas, este tipo de soluciones cobra una importancia todavía mayor.

El concepto llamó la atención de los ingenieros rivales y fue rápidamente estudiado por otras escuderías. La primera en adoptar una interpretación similar fue Racing Bulls, que incorporó una pieza prácticamente equivalente en su VCARB 03 para el compromiso en las calles del Principado.

Haas, Audi y Ferrari también exploran el mismo camino

El equipo de Faenza desarrolló una variante inspirada en el diseño de Alpine. Sobre la extensión del mecanismo central del alerón trasero instaló un soporte de carbono que sostiene un pequeño elemento vertical acompañado por un nolder, un recurso utilizado para optimizar el comportamiento del flujo de aire.

Sin embargo, no fue la única escudería que trabajó sobre este concepto. Haas eligió una interpretación diferente en su VF-26, prolongando la cubierta de carbono y modificando la geometría del flap dentro de la estructura para obtener beneficios aerodinámicos similares.

Audi fue todavía más lejos. Los ingenieros de la marca alemana eliminaron parte de los mecanismos originalmente destinados al movimiento de los flaps y transformaron el soporte en una especie de mini monopylón capaz de sostener un elemento vertical adicional. Según los especialistas, esta configuración permite mejorar el flujo aerodinámico entre las distintas superficies del alerón.

Detrás de todas estas variantes existe un mismo objetivo: aprovechar un área gris del reglamento técnico. Se trata de una interpretación que Ferrari había "descubierto" previamente con el desarrollo de su conocido alerón reversible y que la escudería de Maranello también decidió recuperar para la cita de Montecarlo.

Con la aerodinámica activa fuera de escena y la necesidad de maximizar la carga aerodinámica en cada curva, la innovación del equipo de Franco Colapinto se transformó en una referencia para buena parte de la grilla de la Fórmula 1.