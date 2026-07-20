Se filtró la explosiva reacción de Pierre Gasly tras un error de Alpine en el GP de Bélgica

El piloto francés no ocultó su malestar después de un incidente que condicionó su carrera en Spa-Francorchamps.

Pierre Gasly protagonizó un tenso intercambio con Alpine durante el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. El piloto francés explotó por radio contra su ingeniero, Josh Peckett, después de una lenta parada en boxes que lo hizo reincorporarse a la pista detrás de Esteban Ocon.

La detención condicionó el desarrollo de la carrera de Gasly, quien expresó inmediatamente su malestar con el equipo. El audio de la conversación se conoció tras la competencia y mostró el fuerte enojo del francés.

Durante la carrera, Gasly también fue superado por su compañero de equipo, Franco Colapinto, con una gran maniobra en la vuelta 30.

El explosivo mensaje de Pierre Gasly por radio Apenas salió de los boxes, Gasly descargó toda su bronca: "¡¿Qué carajo fue eso?!". Desde el muro, Josh Peckett respondió: "Press and hold disponible", mientras intentaba que el francés volviera a concentrarse en la carrera. Sin embargo, Gasly insistió con su reclamo: "¡Poniéndome en tráfico, es muy mala, amigo!".

El ingeniero volvió a pedirle calma: "Concéntrate en pasar el auto, press and hold disponible". Lejos de tranquilizarse, el piloto respondió: "¡No me puedo puedo calmar, amigo, es culpa de ustedes! Concéntrense en ponerme en las condiciones adecuadas, la puta madre!". Peckett cerró el intercambio con un "Sí, amigo, cabeza abajo, concéntrate", mientras que Gasly dio por terminada la discusión: "Sí, déjenme a mí ahora".