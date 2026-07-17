Video: así fue el impactante accidente de Gasly, compañero de Colapinto, durante la FP2 en Spa

El piloto de Alpine provocó una bandera roja tras un incidente que obligó a detener la segunda práctica libre en Bélgica.

Pierre Gasly protagonizó el momento más tenso de la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El piloto de Alpine, compañero de Franco Colapinto, sufrió un fuerte accidente en el circuito de Spa-Francorchamps que obligó a la dirección de carrera a desplegar la bandera roja para detener la sesión.

El francés perdió el control de su monoplaza en la zona de Fagnes y terminó impactando con fuerza contra las barreras. Tras el choque, logró salir del auto por sus propios medios.

El fuerte choque de Pierre Gasly frenó la FP2. X @F1 Apenas ocurrió el incidente, Gasly explicó por radio qué había sucedido: "Simplemente perdí el control de repente, perdí el control de la parte trasera". Mientras tanto, todos los pilotos regresaron a los boxes mientras los equipos aguardaban la reanudación de la actividad.

Qué provocó el accidente de Pierre Gasly en Spa Las repeticiones difundidas por la Fórmula 1 mostraron que el incidente comenzó a la salida de la curva 13. Allí, el Alpine sufrió una pérdida de adherencia en la parte trasera, lo que provocó un trompo antes del fuerte impacto contra las defensas.

Durante la secuencia, la parte delantera derecha del monoplaza golpeó primero las barreras y el auto continuó girando hasta volver a impactar con la parte trasera. El accidente destruyó el alerón trasero, arrancó uno de los neumáticos posteriores y también derribó una valla publicitaria ubicada junto al trazado.