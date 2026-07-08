El motivo por el que Pierre Gasly cuestionó a Alpine tras quedar detrás de Franco Colapinto en Silverstone

El francés analizó su carrera en el GP de Gran Bretaña, valoró los puntos de Alpine y dejó un reclamo que no pasó inadvertido.

Pierre Gasly no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Aunque Alpine consiguió sumar con sus dos autos en Silverstone, el piloto francés aseguró que una demora en la parada en boxes le hizo perder la posición con Franco Colapinto y lanzó una crítica directa al trabajo del equipo.

El francés cruzó la meta en el décimo puesto, una ubicación por detrás del argentino, que finalizó noveno. Para Gasly, el cambio de posiciones no respondió al ritmo en pista, sino al tiempo perdido durante su ingreso a boxes, una maniobra que terminó condicionando el desenlace de su carrera.

Pese a valorar que la escudería haya rescatado tres puntos en una competencia complicada, el experimentado piloto remarcó que el resultado dejó sensaciones encontradas y volvió a insistir en la necesidad de mejorar el rendimiento del monoplaza para competir con mayor regularidad.

Pierre Gasly aseguró que una demora en la parada en boxes de Alpine le hizo perder la posición con Franco Colapinto en Silverstone. Instagram @alpinef1team La parada en boxes que cambió la carrera de Gasly Durante la competencia, Gasly rodaba por delante de Colapinto hasta el momento de las detenciones. El argentino ingresó primero a cambiar neumáticos y, una vuelta después, fue el turno del francés. En esa parada, Alpine perdió un tiempo valioso, lo que permitió que Colapinto saliera por delante y conservara la posición hasta la bandera a cuadros.

Tras la carrera, Gasly explicó su frustración en declaraciones a Canal+: "Estoy contento por el equipo porque sumamos tres puntos, pero tengo un poco de bronca por haber sido superado por Franco (Colapinto) en boxes, porque hicimos una parada demasiado lenta. Él estaba tres segundos detrás y salió cinco segundos adelante".