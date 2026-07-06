Colapinto, uno de los "ganadores" en Silverstone: el motivo que involucra a Pierre Gasly

Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Gran Bretaña y su actuación no pasó desapercibida. Después de remontar desde la 19ª posición hasta finalizar noveno en Silverstone , el piloto argentino fue incluido entre los "ganadores" del fin de semana por el sitio especializado The Race, que analizó el rendimiento de los principales protagonistas de la novena fecha del Mundial de la Fórmula 1 .

El medio británico elaboró su habitual balance de "ganadores y perdedores" tras la carrera y destacó especialmente la capacidad de recuperación del piloto de Alpine, quien logró transformar un sábado desafortunado en una sólida actuación que le permitió volver a sumar puntos.

Además de valorar su remontada, el análisis también hizo hincapié en un momento clave de la competencia que terminó beneficiando al argentino y que involucró directamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly .

Según explicó The Race, Colapinto aprovechó una lenta detención en los boxes de Pierre Gasly para ganar una posición que resultó determinante en el desarrollo de la carrera. " Franco Colapinto se benefició de la lenta parada en boxes de Pierre Gasly , pero aun así protagonizó una brillante remontada tras su salida en la clasificación, una remontada que, según él, se debió a un problema en el suelo del monoplaza que le hizo perder 25 puntos de carga aerodinámica de un segundo a otro".

El análisis también repasó el desarrollo de la competencia del argentino y destacó cómo fue construyendo su recuperación vuelta tras vuelta. "Empezó en la 19ª posición, se abrió paso entre el caos de la primera vuelta, adelantó a Gasly en la parada en boxes y luego ascendió al noveno puesto cuando se aplicó la penalización a Antonelli".

Franco Colapinto avanzó diez posiciones en Silverstone y volvió a terminar en la zona de puntos con Alpine.

Finalmente, el medio resumió la actuación del argentino con una frase que reflejó el cambio de panorama respecto a lo ocurrido durante la clasificación. "Un agradable paseo dominical para salvar lo que parecía un fin de semana infructuoso tras la clasificación".

La remontada que cambió el fin de semana

La carrera de Silverstone representó un importante desahogo para Colapinto. El sábado había quedado eliminado en la Q1 después de sufrir un problema en el piso de su Alpine que, según reveló tras la carrera, le hizo perder 25 puntos de carga aerodinámica de manera repentina cuando transitaba una de las curvas más veloces del circuito.

Sin embargo, el domingo mostró un ritmo competitivo desde el inicio, ganó posiciones en la largada, ejecutó una estrategia sin errores y aprovechó las incidencias de carrera para escalar hasta el noveno puesto, resultado que le permitió sumar dos nuevos puntos para el campeonato.

La gran largada de Franco Colapinto en Silverstone

La remontada de diez posiciones terminó siendo una de las actuaciones más destacadas de la jornada y confirmó la capacidad del argentino para recuperarse después de un sábado que parecía haber comprometido todo el fin de semana.

Cómo quedó Colapinto en el campeonato

Gracias al noveno puesto en Silverstone, Franco Colapinto llegó a las 18 unidades en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y se ubica en la decimotercera posición, igualado en puntos con Oliver Bearman, aunque por detrás del piloto de Haas por los criterios de desempate.

El argentino ya consiguió sumar en cinco de las nueve competencias disputadas en la temporada. Antes del Gran Premio de Gran Bretaña había terminado décimo en China, séptimo en Miami, sexto en Canadá —su mejor resultado del año— y décimo en Barcelona.

El resultado también representó una buena noticia para Alpine, ya que Pierre Gasly cruzó la meta en la décima posición y aportó un punto adicional para la escudería francesa, que logró colocar a sus dos pilotos dentro de la zona de puntuación en Silverstone.