El filoso palito de Colapinto sobre su cruce con Gasly en el GP de Gran Bretaña: "Lo hablaremos después

Colapinto protagonizó una gran remontada, pero la largada con su compañero dejó una maniobra polémica que podría derivar en una charla puertas adentro.

Franco Colapinto transformó un fin de semana que parecía perdido en una actuación para destacar. Después de clasificar 19° tras un trompo en la Q1, el piloto argentino remontó diez posiciones en el Gran Premio de Gran Bretaña y finalizó noveno, sumando puntos para Alpine en una carrera que tuvo de todo: sobrepasos, una curiosa complicación con su flequillo y un tenso momento con Pierre Gasly apenas se apagó el semáforo.

"Hice una buena carrera, una buena largada. A veces la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos un poquito de buena suerte, un par para nuestro lado. Así que contento", resumió Colapinto apenas terminó la competencia, satisfecho por haber revertido un sábado muy complicado en Silverstone.

Uno de los momentos más delicados de la carrera ocurrió en la primera vuelta. Tras ganar varias posiciones en la largada, Colapinto quedó a la par de Gasly y el francés cerró su trayectoria para defender el lugar. La maniobra obligó al argentino a sacar dos ruedas de la pista para evitar un contacto entre ambos Alpine, perdiendo parte del impulso que había conseguido en el inicio. De todos modos, rápidamente recuperó terreno y continuó con su remontada.

El filoso palito de Colapinto sobre su cruce con Gasly en el GP de Gran Bretaña X @MotorCriollof1 Consultado por Juan Fossaroli sobre ese episodio, Colapinto evitó polemizar públicamente, aunque dejó una frase que llamó la atención y que alimenta la posibilidad de una conversación interna dentro del equipo: "No sé... Vean la cámara a bordo. Estuve muy cerca, pero nada... Lo hablaremos después", respondió, tras unos segundos de silencio.

Más allá de ese cruce con su compañero, el argentino cerró uno de sus mejores domingos desde que desembarcó en la Fórmula 1. Sumó dos puntos valiosos para Alpine, volvió a demostrar un gran ritmo en carrera y dejó atrás un fin de semana que, hasta la clasificación, parecía destinado a terminar en una nueva frustración.