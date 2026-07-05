La brutal confesión de Colapinto tras su carrerón en Silverstone que finalizó con un 9° lugar: "No veía nada"

Franco Colapinto hizo una insólita confesión ante los medios tras su notable carrera en Silverstone, en la que ganó 10 puestos y terminó en el 9° lugar.

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1 al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Alpine largó desde el 19° puesto tras un complicado sábado en Silverstone, ganó diez posiciones y volvió a sumar puntos en una carrera que parecía muy cuesta arriba desde el inicio.

El argentino construyó la remontada desde la largada, donde avanzó cinco lugares en la primera vuelta. Luego aprovechó un gran ritmo con neumáticos medios, superó a rivales como Esteban Ocon y Carlos Sainz, y también sacó provecho de distintos incidentes, entre ellos la lenta detención en boxes de Pierre Gasly, el despiste de Max Verstappen y la sanción aplicada a Kimi Antonelli, que finalmente le permitió ascender al noveno lugar.

La brutal confesión de Colapinto tras su histórico 9° lugar en Silverstone Sin embargo, una vez terminada la carrera, Colapinto sorprendió con una revelación insólita sobre un problema que sufrió durante buena parte de la competencia: "Largando 19º hice una buena largada, tuve buen ritmo con la goma media, hice todo bien", comenzó diciendo antes de explicar lo sucedido. "Las últimas 20 vueltas se me bajó el flequillo y con un ojo no veía nada. No sé qué pasó con la capucha. En las curvas rápidas se me complicaba un poco", confesó entre risas. Luego bromeó: "Para la próxima me corto el pelo".

X @teleargentinaOK Más allá de la anécdota, el piloto argentino hizo un balance positivo de su actuación y destacó el trabajo realizado para rescatar un resultado importante: "Fue una carrera buena, creo que hice una buena carrera, una buena largada. En algún momento, la injusticia llega a su fin y tenemos buena suerte y cae alguna para nuestro lado", expresó.

De todas maneras, Colapinto dejó en claro que Alpine todavía tiene mucho trabajo por delante para acercarse a sus rivales directos: "Contento con los puntos, fue un poco una limitación de daños para lo que hicieron los Racing Bulls este fin de semana, que estuvieron muy rápidos. Gabriel Bortoleto también. Fue un día positivo, pero hay mucho por mejorar. Estamos complicados comparados con ellos. Estoy contento con los puntos, es un resultado un poco inesperado, pero hice una buena carrera, una buena largada y unas muy buenas primeras vueltas", concluyó.