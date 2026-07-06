Por qué Flavio Briatore fue crítico en Alpine pese a conseguir puntos con Colapinto y Gasly en Silverstone

Pese a tener un gran fin de semana en Silverstone, Flavio Briatore fue crítico con los dos pilotos de la escudería francesa. ¿Cuál fue el motivo?

El Gran Premio de Gran Bretaña dejó una sonrisa para Alpine, que consiguió meter a sus dos autos en la zona de puntos gracias a las actuaciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Sin embargo, más allá del buen resultado en la carrera de casa, la escudería francesa no se conforma y dejó en claro que todavía tiene mucho trabajo por delante para volver a ser protagonista en la zona media de la Fórmula 1.

DOUBLE POINTS FOR THE BOYS, NICE JOB TEAM pic.twitter.com/2Fq2H5QMS1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026 Quien tomó la palabra tras la competencia fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo y máxima referencia deportiva del equipo. A diferencia de lo habitual, el italiano reemplazó a Steve Nielsen en el balance oficial del fin de semana y realizó un análisis tan positivo como exigente sobre el presente de Alpine: "Conseguir puntos con los dos autos en nuestra carrera de casa es un buen resultado teniendo en cuenta desde dónde largamos y el nivel de rendimiento que mostramos durante todo el fin de semana", expresó.

De todas maneras, Briatore fue claro al remarcar que el resultado obtenido en Silverstone no modifica el diagnóstico general del equipo: "Sabemos que necesitamos seguir mejorando y trabajar fuerte para llevar nuevas piezas al auto, especialmente porque debemos competir de manera mucho más consistente con Racing Bulls, que se mostró muy fuerte en las últimas dos carreras", sostuvo.

Briatore fue crítico tras el GP de Gran Bretaña por la lucha entre Alpine y Racing Bulls El dirigente también puso el foco en la lucha por el Campeonato de Constructores y reconoció que la diferencia de rendimiento con Racing Bulls es mayor a la que refleja la tabla de posiciones: "Sabemos que estamos en una pelea muy ajustada con ellos en el campeonato, pero hoy no estamos cerca en la pista", admitió, en una declaración que refleja la preocupación interna por el desarrollo del A526.

Flavio Briatore fue crítico pese al gran fin de semana de Alpine en Silverstone. X @alpineclub_esp Por último, Briatore envió un mensaje puertas adentro para toda la estructura de Enstone y dejó en claro cuál es el objetivo de cara a la segunda parte de la temporada: “El equipo está trabajando muy duro en la fábrica y todos debemos empujar en la misma dirección para volver al nivel que teníamos anteriormente y liderar nuevamente la pelea del mediocampo", concluyó.