Rudi García, entrenador de Bélgica, lanzó una irónica frase sobre la llamativa decisión de la FIFA de retirarle la tarjeta roja a la figura de Estados Unidos.

La previa del duelo entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. La FIFA decidió levantar la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun, goleador del seleccionado estadounidense, y la medida generó un inmediato rechazo por parte de la Federación Belga, que cuestionó duramente la resolución del organismo.

A través de un comunicado oficial, la Real Federación Belga de Fútbol expresó su malestar por la decisión de habilitar al delantero, quien había sido expulsado en el partido anterior y debía cumplir una fecha de suspensión: "La Real Federación Belga de Fútbol manifiesta su asombro ante la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun, quien se encontraba suspendido", señaló la entidad.

Además, Bélgica cuestionó el argumento reglamentario utilizado por la FIFA para dejar sin efecto el castigo. Según la federación, la interpretación del artículo 27 del Código Disciplinario contradice otra disposición del mismo reglamento: "El artículo 66.4 estipula claramente que una tarjeta roja conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial", remarcaron.

La durísima ironía del DT de Bélgica tras la escandalosa decisión de FIFA de borrarle la sanción a Balogun Por su parte, el entrenador belga, Rudi García, también se mostró muy crítico durante la conferencia de prensa previa al encuentro y eligió la ironía para expresar su descontento: "No sabía que en la Copa del Mundo el 5 de julio es en realidad el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes", lanzó. Luego endureció aún más su postura: "No estamos defendiendo a la selección nacional ni a la federación, estamos defendiendo al fútbol".