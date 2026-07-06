Estados Unidos, el único anfitrión que sigue en carrera, enfrenta a Bélgica: hora, TV y streaming

La selección de Mauricio Pochettino busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026 y choca contra Bélgica en Seattle, por un lugar en cuartos de final.

Estados Unidos se verá las caras con Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos y Bélgica se vuelven a cruzar 12 años después de aquel inolvidable cruce de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando los Diablos Rojos se impusieron 2-1 en el alargue con goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Esta vez, el escenario será Seattle, con el seleccionado local como único anfitrión que sigue en carrera y envuelto en una fuerte polémica por una decisión de la FIFA.

La polémica que envuelve al Estados Unidos-Bélgica El foco de la previa estuvo puesto en Folarin Balogun. El delantero había sido expulsado frente a Bosnia-Herzegovina, pero el Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso su sanción por un año y podrá jugar este encuentro. La resolución generó un fuerte malestar del lado europeo, cuya federación emitió un comunicado oficial para anunciar que está "estudiando todas las opciones posibles" tras el fallo.

Más allá de la controversia, el equipo de Mauricio Pochettino llega con mejores sensaciones. Estados Unidos ganó tres de sus cuatro partidos en el Mundial: goleó 4-1 a Paraguay, venció 2-0 a Australia y eliminó a Bosnia-Herzegovina con otro 2-0. El conjunto estadounidense mostró una identidad clara y aparece como favorito para avanzar a unos cuartos de final en los que podría cruzarse con España o Portugal.

Mauricio Pochettino quiere seguir haciendo historia con Estados Unidos en el Mundial 2026. EFE Bélgica, en cambio, dejó más dudas que certezas. El equipo dirigido por Rudi García sufrió para eliminar a Senegal y todavía no exhibió el nivel que supo convertirlo en una de las potencias del fútbol europeo. Sin embargo, mantiene una impresionante racha de 17 partidos sin derrotas, con once victorias y seis empates desde marzo de 2025. En esa serie también aparece un contundente 5-2 sobre Estados Unidos en un amistoso disputado el 28 de marzo de este año.

Tielemans viene de ser el héroe de la agónica clasificación de Bélgica ante Senegal. EFE Los antecedentes también favorecen a los europeos. La única victoria estadounidense frente a Bélgica fue hace casi un siglo: un 3-0 en el Mundial de Uruguay 1930. Desde entonces, los Diablos Rojos dominaron el historial, incluido el recordado triunfo en Brasil 2014 que ahora buscarán repetir para frustrar el sueño del anfitrión.