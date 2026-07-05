Así fue el festejo por el Día de la Independencia en Estados Unidos: show histórico de fuegos artificiales y sobrevuelos

Estados Unidos celebró el 4 de julio con un show anunciado como el mayor del mundo, aunque las tormentas retrasaron los actos en Washington D.C.

Estados Unidos festejó su 250 aniversario con el show de fuegos artificiales más grande de su historia.

Estados Unidos conmemoró el Día de la Independencia con festejos por su 250 aniversario, marcados por sobrevuelos, conciertos y un show de fuegos artificiales que Donald Trump presentó como el más grande de la historia del país. El acto central se realizó en el National Mall de Washington D.C..

Tras la mejora del clima, las celebraciones se reanudaron con el evento “Homenaje a Estados Unidos”. Ante la multitud, Trump afirmó que “el sueño americano ha vuelto” y cerró su discurso cerca de la medianoche con un mensaje cargado de tono político, en el que habló del rechazo al comunismo, el derecho a portar armas y la “edad de oro de Estados Unidos”.

El cierre llegó con una ráfaga masiva de fuegos artificiales que iluminó Washington y terminó alrededor de la 1:00 hora local, mientras comenzaba a lloviznar.