Una foto histórica: Javier Milei será el primer presidente argentino en festejar el Día de la Independencia de Estados Unidos

En un gesto político de altísimo impacto internacional, el presidente Javier Milei visitará esta noche la residencia del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas . El motivo del encuentro es la conmemoración del 250° Aniversario del 4 de julio, el Día de la Independencia de ese país. Con esta asistencia, Milei marcará un hito institucional sin precedentes, convirtiéndose en el primer presidente argentino en asistir a una ceremonia de estas características en toda la historia .

Según informaron fuentes oficiales de la Casa Rosada, el mandatario —quien estará acompañado por una comitiva de altas autoridades nacionales— arribará a la residencia diplomática a las 19:15 . Allí será recibido formalmente por el embajador Lamelas para dar inicio conjunto a la emblemática celebración.

La visita de Milei a la sede diplomática estadounidense se concretará en una jornada de frenética actividad política y recambio de fichas en el plano doméstico.

El Jefe de Estado asistirá a la embajada apenas minutos después de encabezar un acto central en Balcarce 50: la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de ministros , una ceremonia protocolar programada para las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Tras sellar el relanzamiento de su equipo ministerial, Milei se trasladará directamente a cumplir con la cita internacional.

Milei y Lamelas encabezarán el evento central de la velada, cuyo cronograma, delineado bajo estrictas pautas diplomáticas, seguirá la tradición habitual de los festejos norteamericanos en el país. La ceremonia formal se abrirá con la entonación de las estrofas de los himnos nacionales de la República Argentina y de los Estados Unidos, para luego dar paso a los discursos oficiales, donde el embajador Peter Lamelas brindará unas palabras alusivas a la fecha patria y al estado de las relaciones bilaterales. Finalmente, la conmemoración concluirá con un espectáculo musical especialmente preparado para los invitados del ámbito político, empresarial y diplomático.

Alineamiento geopolítico total

La inédita presencia de un presidente argentino en el festejo del 4 de julio no es un hecho aislado, sino la consolidación de la estrategia de inserción internacional que la administración libertaria fijó desde su primer día.

El mandatario argentino considera a los Estados Unidos como uno de sus dos principales faros y socios geopolíticos a nivel global, compartiendo ese podio con el Estado de Israel.

Esta estrecha cercanía en la política exterior ya se ha evidenciado a lo largo de toda la gestión y se percibe de forma cotidiana tanto en los acuerdos de cooperación en seguridad como en las constantes misiones comerciales y políticas mutuas, una alianza que esta noche sumará una foto histórica en suelo porteño.