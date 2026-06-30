Nueva baja en el Gobierno de Javier Milei: renunció el subsecretario de Ambiente Fernando Brom

El funcionario había presentado su dimisión el viernes pasado y el Ejecutivo la oficializó este martes en el Boletín Oficial.

El organigrama del Poder Ejecutivo nacional sufre una nueva baja en medio de los intensos reacomodamientos políticos en la Casa Rosada. Este martes, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la renuncia de Fernando Brom como subsecretario de Ambiente de la Nación, sumando un nuevo capítulo a la sangría de funcionarios de las segundas y terceras líneas de la administración libertaria.

La presentación de la renuncia había sido ofrecida por el propio exfuncionario el viernes pasado. El documento de su dimisión circuló con fuerza en los despachos oficiales durante todo el fin de semana, en medio de la fuerte incertidumbre por saber si el texto sería finalmente firmado en el epicentro de la severa crisis política que atravesaba la cúpula de Gobierno.

Una salida postergada y sellada por Adorni De acuerdo con fuentes cercanas a la cartera ambiental, la salida de Brom no fue una decisión intempestiva: su alejamiento del cargo se venía planteando desde fines del año pasado. Sin embargo, en aquel momento, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había decidido congelar la orden y no ejecutar el desplazamiento.

Instagram/@madorni La firma del decreto que aceptó la renuncia de Brom se estampó en la antesala de la propia caída de Adorni de la Jefatura de Gabinete, acorralado por las presiones de las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Antes de dejar su despacho, el ahora exministro coordinador dejó asentada la rúbrica para desplazar al subsecretario.

Incertidumbre y rumbo de la política climática Con la salida de Brom consolidada, el área ambiental ingresa en una etapa de acefalía y fuertes dudas sobre su continuidad estratégica en el organigrama estatal: