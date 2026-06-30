Desde un boxer hasta un poema: los insólitos regalos que recibió Javier Milei desde que asumió como presidente

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el presidente Javier Milei recibió 1083 regalos , cifra que lo posiciona como el tercer presidente que más obsequios recibió , después de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Muchos de estos presentes vienen de parte de figuras y políticos internacionales y nacionales, así como también ciudadanos.

Los datos a los que accedió MDZ para realizar esta nota provienen del Registro de obsequios a funcionarios público s, pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación.

Los 1083 obsequios que recibió el presidente están compuestos por 404 libros, 81 alimentos, 56 prendas de indumentaria, 3 objetos en general, 2 artesanías y un objeto musical. Los 536 restantes pertenecen a la categoría " otros ", que abarca una variedad de regalos.

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, una figura muy allegada al presidente Milei , fue una de las personas que más regalos le otorgó a nivel internacional. Se trata de un total de 17 obsequios en las cinco oportunidades que los dos mandatarios pudieron reunirse, ya sea en el país europeo como en Argentina. Entre los presentes de Meloni se encuentra un Frasco de Nutella "Javier" edición especial y unos gemelos marca Buccellati.

Otros pensadores ideológicamente cercanos a Milei se sumaron a la lista. Uno de ellos es Jesús Huerta de Soto , quien actualmente dirige un máster especializado en la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos. El economista español tiene un vínculo amistoso con el presidente y recibió de parte suya un premio Honoris Causa en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) en abrir de 2025.

Javier Milei le regaló a Giorgia Meloni una figura suya con una motosierra.

Huerta de Soto le envió a Milei un total de 9 libros de pensamiento económico y político. Asimismo, le obsequió 30 revistas "Cuadernos para el avance de la libertad", escritas por él mismo.

El Presidente condecoró al economista español Jesús Huerta de Soto. Foto: Cuenta de X @OPRArgentina

Otro economista especializado en la Escuela Austríaca y docente de la Universidad Rey Juan Carlos es Philipp Bagus, de nacionalidad alemana. Bagus le regaló un total de 13 libros al presidente, entre ellos su ensayo "Die Ara Milei", que analiza la transformación política, económica e ideológica que vive Argentina desde su asunción. También le obsequió una medalla conmemorativa en honor a Ludwig von Mises, reconocido líder de la escuela austriaca.

Se supo, por otro lado, que la mujer de Bagus, Eva Maria Carrasco Bañuelos, fue designada como Directora del Colegio Mayor Argentino en abril de 2025. Para esto, se debió exceptuar a Carrasco Bañuelos del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional.

La Iglesia Católica, referentes del judaísmo y pastores evangélicos

A lo largo de su presidencia, Milei demostró el profundo vínculo que mantiene con la religión judía, y esto también quedó plasmado en los regalos que recibió, especialmente en sus numerosos viajes a Israel. Instituciones judías, como la DAIA y reconocidos rabinos, como el exGran sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, figuran en el registro. La mayoría le obsequió libros religiosos o históricos.

El presidente Javier Milei y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien también figura en el registro. X | @axelwahnish

Además, el presidente recibió, entre otras cosas, kipás, cajas de Matzá (plato típico de la cultura judía) y dos shofar, instrumento de viento milenario que figura en la Torá. Uno de ellos tenía la imagen de un león.

Con respecto al catolicismo, el difunto papa Francisco le regaló 11 presentes en las dos ocasiones que Milei lo visitó. Nueve de ellos son libros que el Sumo Pontífice escribió, entre los que se encuentra su famosa encíclica Fratelli Tutti. Su sucesor, Leon XVI, también le obsequió un libro, además de dos rosarios y dos dibujos de la Ciudad del Vaticano.

Javier Milei junto al papa Francisco Foto: NA

Por otro lado, Milei se mostró cercano del cristianismo evangélico en distintas oportunidades. En su visita a la ciudad de Resistencia, Chaco, en mayo de 2025, conoció la Iglesia Cristiana Internacional, fundada por el pastor Jorge Ledesma, quien es investigado por la Justicia por presunto lavado de activos y evasión luego de que reportara una "milagrosa" conversión de 100 mil pesos en 100 mil dólares.

Ledesma le obsequió a Milei en dicha visita cuatro libros religiosos, una gorra y dos remeras. Por su parte, Guillermo Maldonado, célebre pastor hondureño, le regaló dos corbatas y 20 libros religiosos.

Osvaldo Jaldo fue el político argentino que más regalos le dio a Milei

En cuanto a la dirigencia política local, el listado se compone mayoritariamente de gobernadores, principalmente de aquellos "dialoguistas" que permitieron al oficialismo Nacional poder aprobar leyes claves en el Congreso.

Jaldo fue uno de los mandatarios provinciales que más regalos le dio a Milei. El tucumano le dio cuatro obsequios: un plato conmemorativo por el 208° aniversario de la Independencia; un set matero (con mate, bombilla, yerbera y azucarera); un poncho y una medalla al mérito "Juan Bautista Alberdi". El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también le dio cuatro presentes: una estatuilla del Cura Brochero, cartas de Juan Bautista Alberdi, una bandera de la Provincia, y un poncho.

Por su parte, los gobernadores de San Juan y Corrientes le dejaron dos detalles cada uno. Marcelo Orrego le obsequió a Milei un poncho y una moneda con el retrato de Sarmiento. Mientras que Gustavo Valdés registró dos libros, entre ellos "Estancias de Corrientes".

Completan el listado con un regalo cada uno: Raúl Jalil (Catamarca) un poncho de vicuña, Rolando Figueroa (Neuquén) con un cuchillo decorativo artesanal, Alfredo Cornejo (Mendoza) una botella de vino tinto Trapiche, y Claudio Vidal (Santa Cruz) un cuadro conmemorativo con la leyenda "Santa Cruz Puede".

Diplomacia

Por otra parte, las siguientes embajadas en Argentina aparecen con regalos: China, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Azerbaiyán, República Checa, Japón, Ecuador, Haití, Panamá, Alemania, República Democrática del Congo, Indonesia, Rusia, Palestina, Argelia, Hungría, Armenia.

Entre los regalos diplomáticos sobresalen los dátiles de Emiratos Árabes Unidos, vodka ruso, brandy armenio, cerveza checa. La embajada palestina le regaló el libro "Jerusalem", mientras que la sede diplomática argentina en Israel obsequió un cuadro de Milei en el Muro de los Lamentos y la representación argentina ante la santa sede registró un portaretrato con la foto de Javier Milei y el Papa Francisco.

Un boxer, una remera con fotos de sus perros y un poema de un león: los regalos más curiosos

Milei también recibió numerosos regalos que hacen referencia a un león. Además del ya mencionado shofar, se encuentran pinturas, dibujos, llaveros, peluches, un poema ("El León") y dos canciones ("León Demoledor" y "El León Ruge").

Asimismo, en el registro figuran varios presentes relacionados a sus perros, entre ellos una remera con recortes de fotos de Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.

Por otro lado, se destacan en la lista una pulsera Swarovsky de parte del Embajador de Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemz; un reloj de pulsera Galaxy Watch6 Classic Samsung del ministro de Corea, Sr. Bang Kisun; una guitarra eléctrica y una prenda de ropa interior masculina.