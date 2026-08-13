Detuvieron a un hombre en Córdoba por amenazas a Javier Milei pero denuncian un error de identidad

Un ciudadano de la ciudad cordobesa de Río Tercero , permanece bajo investigación federal luego de un allanamiento en su vivienda y una posterior detención en la vía pública. La causa se inició por presuntas amenazas contra representantes del Gobierno nacional, aunque su abogada, Lía Villafañe, sostiene que podría existir un error de identidad.

El hombre, de 42 años, fue detenido el lunes pasado y trasladado a Villa María, donde permaneció varias horas antes de recuperar la libertad. Su teléfono celular fue secuestrado durante el procedimiento.

La defensa afirma que todavía desconoce con precisión cuál es el hecho que se le atribuye debido al secreto de sumario.

Según relató el propio detenido, días antes del operativo una persona que dijo ser cadete de Correo Argentino llegó hasta su vivienda con un paquete a su nombre. El envío finalmente no fue entregado porque, según le indicaron, el número de documento no coincidía con el del destinatario.

Días después, mientras el hombre caminaba para buscar a su esposa en su lugar de trabajo, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal. “ Me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada”, relató a la emisora local FM Sol.

Tras el operativo fue trasladado a Villa María. “Cuando me dejan libre, me pidieron disculpas por el mal momento”, relató.

“Seguimos perplejos”

La abogada Lía Villafañe cuestionó la falta de información oficial sobre la causa y aseguró que todavía no conocen con precisión el contenido de la acusación. “Seguimos perplejos, atentos al momento en que lo llamen a indagatoria para que se pueda abrir el sumario y saber a qué atenernos y cómo vamos a proceder con la defensa”, sostuvo en diálogo con el diario Perfil Córdoba.

Según la letrada, personal de la división de Delitos Institucionales de Buenos Aires se trasladó hasta Río Tercero para intervenir en el procedimiento. También afirmó que desde la Policía Federal de Villa María le habrían señalado que era la primera vez que participaban de un operativo de esas características.

Supuestas amenazas a Milei

Uno de los puntos que más dudas genera para la defensa es el destinatario de las supuestas amenazas. “Al haber secreto de sumario, lo único que nos dijeron es que se trataba de una amenaza a Milei. Primero dijeron eso y después dijeron que no, que en realidad era a una senadora”, explicó Villafañe.

Según la abogada, su cliente negó cualquier vínculo con una amenaza contra el Presidente, que le atribuían como que supuestamente había hecho por Facebook.

“Mi cliente dice: 'Yo lo voté a Milei', así que una amenaza a él no puede ser”, relató. También sostuvo que el hombre tiene escaso interés en la política y que sus redes sociales reflejan principalmente cuestiones familiares y de fútbol.

La hipótesis de una confusión de identidad

Para la defensa, una de las principales posibilidades es que el hombre haya sido confundido con otra persona. La abogada también cuestionó la secuencia previa al allanamiento y consideró que pudo haber existido un seguimiento para confirmar la identidad y el domicilio del investigado.

Según su relato, personal de Delitos Institucionales habría permanecido varios días en Río Tercero antes del operativo. Por otro lado, dijo que, durante el allanamiento, los investigadores secuestraron el teléfono celular del hombre. La defensa pidió participar mediante un perito de parte en la futura pericia informática.

Villafañe también manifestó preocupación por las consecuencias que la detención podría tener en la vida laboral de su cliente. “Él es una persona de 42 años, tiene cuatro hijos y en este momento un trabajo provisorio, precario, en negro. Pero si quisiera salir a buscar otro trabajo y le piden un certificado de antecedentes, le van a saltar los antecedentes porque lo ficharon, le tomaron las huellas”, explicó.

Para la abogada, esa situación representa una de las principales consecuencias que enfrenta el hombre aun cuando la investigación todavía no determinó su responsabilidad.