Una encuesta reveló cuál es el partido que tiene ventaja en la primera vuelta para 2027 y también una "incongruencia"

Una nueva encuesta nacional comenzó a poner números al escenario electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA), de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre el 28 y el 31 de julio sobre 2.895 personas de todo el país, con un margen de error informado de +/- 2%.

El estudio realizó distintas preguntas para conocer cómo se empieza a configurar el escenario electoral del próximo año. Una de las más importantes fue directamente qué espacio votarían los argentinos en las presidenciales de 2027. Allí, La Libertad Avanza aparece en el primer lugar con el 34%, seguida por el peronismo kirchnerista con el 21%.

En tercer lugar se ubica el peronismo no kirchnerista, con el 15%. Más atrás aparecen la izquierda, con 9%; el PRO, con 7%; la opción "ninguno/otro", con 6%; y un 8% que todavía no sabe qué espacio elegiría.

Los números dejan además una particularidad. Si las dos expresiones del peronismo se consideran por separado, La Libertad Avanza mantiene una ventaja de 13 puntos sobre el peronismo kirchnerista. Sin embargo, si se suman el 21% del sector kirchnerista y el 15% del no kirchnerista, alcanzan un 36%, dos puntos por encima del oficialismo. Esa suma no implica necesariamente que esos votos puedan trasladarse a una única candidatura, algo que dependerá de cómo se ordene la oferta electoral rumbo a 2027.

Otra de las preguntas de la encuesta apuntó a saber si los argentinos prefieren un cambio o la continuidad del actual Gobierno después de las próximas elecciones. En este caso, el 61% respondió que quiere un cambio, mientras que el 39% se inclinó por la continuidad.

En un eventual balotaje, la encuesta muestra un empate exacto entre Javier Milei y Axel Kicillof, con 41% para cada uno.

Entre quienes eligieron la opción de cambio, el 37% dijo preferir un nuevo gobierno peronista no kirchnerista, mientras que el 34% optó por uno kirchnerista. Otro 8% se inclinó por un gobierno del PRO y el 21% eligió otras alternativas.

Estos últimos porcentajes corresponden únicamente al grupo que previamente había manifestado su preferencia por un cambio de gobierno y no deben confundirse con la intención de voto general.

Qué pasaría en un balotaje entre Milei y Kicillof

El estudio también planteó un eventual escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof. Allí, a diferencia de lo que ocurre cuando se consulta por espacios políticos, no aparece ninguna ventaja entre los dos dirigentes.

Milei obtiene el 41% y Kicillof también alcanza el 41%, por lo que el resultado muestra un empate exacto. Además, un 9% aseguró que no votaría por ninguno de los dos y otro 9% todavía no sabe a quién elegiría.

De esta manera, la encuesta muestra a La Libertad Avanza como el espacio individual con mayor intención de voto de cara a una eventual primera vuelta, aunque el escenario se vuelve mucho más ajustado cuando se proyecta una definición entre Milei y Kicillof.

Una incongruencia que sorprende

La encuesta también midió la imagen de 16 dirigentes nacionales y dejó un resultado llamativo. Myriam Bregman encabeza el ranking con un 44% de imagen positiva, seguida por Axel Kicillof con 43% y Cristina Kirchner con 40%. Javier Milei y Patricia Bullrich aparecen después, ambos con 38%. Además, Bregman fue la única dirigente evaluada cuya imagen positiva superó a la negativa.

Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva de la encuesta, aunque la izquierda registra un apoyo electoral muy por debajo de esa valoración. Analía Melnik

Más atrás quedaron Diego Santilli, Sergio Massa y Jorge Macri, con 29% de imagen positiva; Victoria Villarruel y Mauricio Macri, con 28%; Karina Milei, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, con 23%; Martín Llaryora, con 13%; Sergio Uñac, con 12%; y Dante Gebel, con 7%.

El dato genera una incongruencia llamativa al compararlo con la intención de voto. Pese a que Bregman registra la imagen positiva más alta entre todos los dirigentes relevados, la izquierda alcanza apenas el 9% cuando se pregunta qué espacio votarían los argentinos en las presidenciales de 2027. Es decir, la valoración favorable de la dirigente no se traslada, al menos por ahora, en la misma proporción al desempeño electoral de su fuerza.