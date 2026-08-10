Crece la imagen negativa de Milei y el porcentaje que no rechaza la vuelta del kirchnerismo

Un informe de la consultora Giacobbe & Asociados correspondiente a julio muestra un cuadro de doble pinza para el escenario político: una mayoría amplia percibe que la economía se deteriora, pero al mismo tiempo la mitad del electorado descarta de plano que el kirchnerismo vuelva a gobernar. Incierto panorama para Javier Milei .

La pregunta sobre cómo se percibe la marcha de la economía arrojó el dato más contundente del informe. El 58,9% respondió que "está empeorando", casi seis de cada diez consultados.

Del otro lado, el optimismo aparece dividido en dos categorías que juntas no alcanzan a la mitad de ese registro: un 24,1% considera que la economía "está mejorando" y además lo percibe en su propia situación, mientras que un 11,8% cree que mejora pero aclara que no lo está sintiendo. Sumados, los que ven una mejora llegan al 35,9%, unos 23 puntos por debajo de quienes ven un retroceso.

El grupo que define la situación como "estancada" es marginal: apenas el 4,9%. Los indecisos casi no existen en esta pregunta, con un 0,3% de Ns/Nc.

La brecha entre el 24,1% que siente la mejora y el 11,8% que la reconoce sin experimentarla marca uno de los puntos más delicados para el oficialismo: incluso dentro del segmento que valida el rumbo económico, un tercio no logra trasladarlo a su vida cotidiana.

El kirchnerismo, con la mitad del electorado cerrado

Consultados sobre si les gustaría que el kirchnerismo volviera a gobernar la Argentina, el 50,1% respondió que no. Es decir, exactamente la mitad de los encuestados rechaza esa alternativa.

Sin embargo, el resto del tablero muestra un dato que matiza esa lectura. Un 24,9% dijo que sí le gustaría, y otro 24,5% eligió la opción "depende de quién sea el candidato". Ese segundo grupo es el más significativo en términos políticos: sumado al núcleo duro, arroja un 49,4% que no descarta de antemano un regreso, siempre que la oferta electoral resulte convincente. El Ns/Nc fue del 0,6%.

En otras palabras, el rechazo al kirchnerismo es mayoritario pero no aplastante, y casi un cuarto del electorado condiciona su posición al nombre que encabece la boleta.

El contexto: Milei con imagen invertida y Kicillof al tope

Los dos indicadores se leen sobre un telón de fondo desfavorable para el Gobierno. Según el mismo informe, la imagen de Javier Milei registra un 33,9% de valoración positiva contra un 57,2% de negativa, con un 8,3% de regular. La serie histórica que traza la consultora muestra que el Presidente llegó a tener un pico de 58,7% de imagen positiva y que desde entonces la curva se invirtió.

En el ranking de figuras medidas, el mejor posicionado en imagen positiva es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 36,7%, seguido por Patricia Bullrich (34,5%) y el propio Milei. Cristina Kirchner alcanza un 29,6% de positiva y un 52,8% de negativa. Más atrás aparecen Diego Santilli (27,4%), Mauricio Macri (18,3%), Máximo Kirchner (16,4%) y Victoria Villarruel (12,4%).

"Esperanza" e "incertidumbre", las palabras del clima social

El informe incluyó además una pregunta abierta en la que se pidió definir con una sola palabra qué emoción genera el futuro del país. Las dos que dominan la nube de respuestas son "esperanza" e "incertidumbre", seguidas por "tristeza", "preocupación" y "bronca". La convivencia de esos registros opuestos sintetiza el humor social que describe el resto del relevamiento.