"Puerco" y "delincuente": Javier Milei volvió a cruzar a Lula da Silva con un retweet a un congresista de Estados Unidos

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , al replicar en sus redes sociales una publicación del congresista republicano estadounidense Carlos Giménez . El legislador calificó a Lula de “corrupto y criminal”, lo acusó de haber “destruido Brasil” y afirmó que los brasileños “se merecen mucho más que este puerco”.

La publicación compartida por el mandatario argentino se produjo después de que Giménez cuestionara declaraciones de Lula sobre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El episodio representa un nuevo capítulo de una disputa que en las últimas semanas dejó de limitarse a las diferencias políticas entre ambos presidentes.

El Presidente argentino ya había profundizado sus cuestionamientos durante su visita a San Pablo en el acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, donde calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “corrupto” . También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y llamó a los brasileños a enfrentar al socialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Además, Milei expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales rivales políticos de Lula. De esta manera, el mandatario argentino volvió a involucrarse de forma directa en la discusión política interna de Brasil.

Los dichos de Milei generaron una reacción del Gobierno brasileño. El canciller Mauro Vieira calificó sus declaraciones como “graves e inaceptables”, las consideró una injerencia en los asuntos internos de Brasil y reclamó explicaciones formales al Gobierno argentino.

Brasil convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. El presidente libertario mantuvo su postura y sostuvo que no tenía previsto pedir disculpas por sus declaraciones.

La relación bilateral quedó bajo presión

La escalada tuvo una consecuencia concreta en el vínculo entre ambos países: desde el 5 de agosto, Brasil redujo formalmente el nivel de su representación diplomática en la Argentina, luego de retirar a su embajador en Buenos Aires. La relación quedó administrada a nivel de encargados de negocios.

La nueva publicación compartida por Milei vuelve a colocar el conflicto con Lula en el centro de la relación bilateral. El enfrentamiento, que comenzó con fuertes diferencias políticas, ya involucró a dirigentes de otros países y derivó en medidas diplomáticas entre Argentina y Brasil.