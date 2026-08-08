Javier Milei habló del fallecimiento de Jorge Messi y apuntó contra tres mujeres

El presidente Javier Milei lamentó el fallecimiento de Jorge Messi , padre de Lionel Messi , y utilizó sus redes sociales para reivindicar al capitán de la Selección argentina y cuestionar a quienes lo criticaron durante el Mundial 2026.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mandatario recordó el difícil momento personal que atravesó Messi mientras disputaba la competencia y apuntó contra quienes, según su óptica, impulsaron una campaña en su contra.

"Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina", escribió Milei, en referencia a las críticas que recibió el futbolista durante el torneo y a quienes cuestionaron su desempeño mientras enfrentaba la situación familiar.

El líder libertario también destacó el esfuerzo realizado por el delantero argentino durante esos meses y vinculó su actuación con la situación de salud que atravesaba su padre.

"Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país", sostuvo en el mensaje difundido en sus redes.

La historia que subió Javier Milei

Después agregó otra historia donde estaba la imagen de Messi con la camiseta argentina y decía: "Fuerza capitán, estamos con vos".

Por su parte, en X le dio RT a un posteo que criticó a tres mujeres que, según Milei, atacaron al futbolista y su familia. "Desde Florencia Peña hasta Malena Pichot y Julia Mengolini hicieron una campaña anti-Messi en el momento más triste de su vida. Su padre, Jorge Messi descansará en paz, y ustedes van a tener que mirarlo de abajo por el resto de su vida sin tener un segundo de paz", manifestaba ese tweet.

La publicación de Milei se conoció luego de que fuera confirmada la muerte de Jorge Messi, ocurrida durante la madrugada de este sábado a los 68 años. La noticia generó numerosas muestras de acompañamiento hacia la familia, tanto desde el ámbito futbolístico como desde la política y distintos organismos internacionales.

El fallecimiento fue informado por el Sanatorio Centro de Rosario, que precisó que Jorge murió a las 2 de la madrugada. La institución aclaró que, por razones vinculadas con la privacidad y el respeto hacia sus familiares, no se difundirán detalles sobre las causas de la muerte.