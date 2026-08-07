"¡Su Majestad!", Javier Milei se encontró con el rey Felipe VI de España y se dieron un efusivo saludo

El encuentro quedó registrado en un video oficial y mostró un tono distendido entre el Presidente y el rey de España.

Javier Milei protagonizó este viernes un saludo especialmente efusivo con el rey Felipe VI de España durante su visita a Colombia. El presidente argentino recibió al monarca cuando ingresó a uno de los salones y exclamó: “¡Su Majestad!”.

El mandatario agregó después: “Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo”, antes de estrecharle la mano. Felipe VI respondió con cordialidad y le preguntó: “¿Qué tal? ¿Cómo estás?”.

Video: el saludo entre Javier Milei y el rey Felipe VI Milei saluda al Rey de España X Karina Milei también participó del breve intercambio y saludó al monarca con un apretón de manos. La secretaria general de la Presidencia acompañó al jefe de Estado durante la agenda oficial en Cali. Presidencia registró la escena y difundió el video a través de sus canales oficiales.

El cruce entre Milei y Felipe VI tomó relevancia por el contraste con las tensiones que atravesaron la relación entre la Casa Rosada y el gobierno español de Pedro Sánchez. La disputa bilateral incluyó insultos y acusaciones políticas entre ambas administraciones. España decidió en ese contexto retirar de manera permanente a su embajadora en la Argentina. El intercambio con el rey mostró, esta vez, un registro completamente cordial.