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Javier Milei

"¡Su Majestad!", Javier Milei se encontró con el rey Felipe VI de España y se dieron un efusivo saludo

El encuentro quedó registrado en un video oficial y mostró un tono distendido entre el Presidente y el rey de España.

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Javier Milei y el rey Felipe VI.

Javier Milei y el rey Felipe VI.

Captura de video

Javier Milei protagonizó este viernes un saludo especialmente efusivo con el rey Felipe VI de España durante su visita a Colombia. El presidente argentino recibió al monarca cuando ingresó a uno de los salones y exclamó: “¡Su Majestad!”.

El mandatario agregó después: “Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo”, antes de estrecharle la mano. Felipe VI respondió con cordialidad y le preguntó: “¿Qué tal? ¿Cómo estás?”.

Video: el saludo entre Javier Milei y el rey Felipe VI

Milei saluda al Rey de España

Karina Milei también participó del breve intercambio y saludó al monarca con un apretón de manos. La secretaria general de la Presidencia acompañó al jefe de Estado durante la agenda oficial en Cali. Presidencia registró la escena y difundió el video a través de sus canales oficiales.

El cruce entre Milei y Felipe VI tomó relevancia por el contraste con las tensiones que atravesaron la relación entre la Casa Rosada y el gobierno español de Pedro Sánchez. La disputa bilateral incluyó insultos y acusaciones políticas entre ambas administraciones. España decidió en ese contexto retirar de manera permanente a su embajadora en la Argentina. El intercambio con el rey mostró, esta vez, un registro completamente cordial.

Javier Milei con su par ecuatoriano Daniel Noboa

Javier Milei con su par ecuatoriano Daniel Noboa

Javier Milei viajó a Colombia para participar de los actos por el traspaso de mando presidencial y la asunción de Abelardo de la Espriella. El mandatario argentino llegó a Cali después de una visita oficial a Ecuador. Felipe VI también asistió a las actividades institucionales previstas para la jornada.

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