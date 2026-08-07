Javier Milei no usó la batalla cultural: cuál fue el error político con la Ley de Tierras que aprovechó la oposición

La falta de una estrategia de comunicación clara permitió que la oposición impusiera un relato pobre y erróneo sobre el tratamiento de un proyecto clave para el Gobierno.

El gobierno de Javier Milei no quiso argumentar su objetivo con la reforma de la Ley de Tierras frente al discurso opositor.

En la madrugada de este viernes, el gobierno de Javier Milei logró la media sanción de una reforma clave, pero dejó un amargo sabor en la Casa Rosada. Pese al resultado favorable en las bancas del Congreso, el oficialismo sufrió una derrota política al no saber comunicar a la sociedad el capítulo más importante del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. La falta de claridad abrió el camino para que un discurso opositor, centrado en falsos mitos sobre la venta masiva de recursos y la "pérdida de la soberanía", calara en la opinión pública, omitiendo que la propia Constitución Nacional prohíbe la enajenación del territorio y garantiza la protección de los recursos estratégicos.

Asimismo, la memoria política resulta selectiva al cuestionar la inversión privada de origen occidental mientras se silencia el antecedente de 2009, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negoció la cesión de 200 hectáreas en la Patagonia a la República Popular China para la instalación de una base espacial exenta de impuestos. Para entender el impacto real del nuevo marco normativo, los números del mercado y las oportunidades que se abren para el agro, consultamos a especialistas del sector inmobiliario rural.

Así era el nuevo marco legal: autonomía provincial y protección de fronteras Las modificaciones a la normativa buscaban devolver la capacidad de decisión a las jurisdicciones locales sin descuidar los controles estratégicos:

Federalismo y jurisdicción: Las provincias eran las encargadas absolutas de autorizar las transacciones a compradores extranjeros dentro de sus límites territoriales.

Restricción a Estados extranjeros: Quedaba expresamente prohibida la compra de tierras por parte de Estados u organismos públicos extranjeros, salvo autorización explícita conjunta del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

Zonas sensibles de frontera: Cualquier operación en áreas de seguridad de frontera requería una obligatoria doble aprobación nacional y provincial. Análisis de mercado: "el fantasma de la invasión nunca existió" En diálogo con LJ Ramos Brokers Inmobiliarios, Juan José Madero, director de la división campos, aportó claridad sobre el alcance real de las medidas frente a las proyecciones gubernamentales de una inyección de US$15.000 millones de inversión. "El hecho de que se flexibilice el régimen de venta a extranjeros no implica que todo se vaya a vender rápidamente. Cuando se promulgó la Ley con un tope del 15%, el censo de extranjerización reveló que la ocupación era del orden del 6%. El fantasma de que venían a comprarse todo nunca existió".

shutterstock Madero explicó que las mayores proporciones de capitales internacionales no se ubican en la Pampa Húmeda, sino en sectores que exigen grandes inversiones a largo plazo y amplia escala: