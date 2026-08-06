La Libertad Avanza recibe al bolsonarismo en Diputados y arma su propio polo regional en plena pelea con Lula Da Silva

Será en el marco de un foro que reunirá durante tres días a delegaciones políticas, diplomáticas y empresariales de más de una docena de países.

Dirigentes de La Libertad Avanza recibirán este viernes en la Cámara de Diputados a referentes del bolsonarismo en medio de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil. El encuentro formará parte del Foro Alberdiano Internacional, una cumbre política y económica que llevará como lema “La experiencia argentina”. La actividad continuará hasta el domingo en la localidad bonaerense de Tomás Jofré, dentro del partido de Mercedes. Javier Milei no asistirá porque cumple una gira oficial por Ecuador y Colombia.

El diputado Sebastián Pareja encabezará la organización junto con la legisladora Miriam Niveyro. El dirigente bonaerense preside el foro y conduce La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Los impulsores convocaron a representantes parlamentarios, diplomáticos y empresarios de Brasil, Chile, España, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú. La lista total abarcará delegaciones de más de una docena de países.

EFE LLA pone en marcha una réplica al Foro de San Pablo Los organizadores buscarán crear una red continental que enfrente la influencia histórica del Foro de San Pablo y de los modelos que definen como colectivistas. Uno de los paneles abordará la denominada “Batalla Cultural y Réplica al Colectivismo”. Ese eje defenderá el liberalismo, la vida, la libertad y la propiedad privada frente a las estructuras asociadas al populismo y al Estado presente. Otro bloque analizará la construcción territorial en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. La elección de ese escenario también buscará reforzar el lugar de Pareja dentro del armado libertario bonaerense.

La agenda reservará otro apartado para la preparación de cuadros políticos y la profesionalización de dirigentes, con jornadas que incluirán diplomaturas sobre doctrina alberdiana y economía austríaca con certificación universitaria de la UAI. Los participantes cerrarán el encuentro en Mercedes con la firma de un compromiso bautizado “Agenda de la Libertad 2050”.

EFE La conformación de delegaciones Estará integrada por Rodrigo Antonio Duque Andrade y Andreira Goncalves Silva, ambos legisladores del Partido Liberal de Flávio Bolsonaro. La presencia de los dirigentes se producirá durante uno de los momentos más delicados de la relación entre Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.