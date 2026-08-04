Los Gobiernos de Chaco y Corrientes cada vez más cerca de La Libertad Avanza

Karina Miliei; Diego Santilli y Alejandra Monteoliva presentaron en Resistencia una agencia regional para la coordinación en la asistencia por los efectos del Niño en el NEA.

También trascendió que fueron a buscar el apoyo del gobernador al proyecto de Ley de Extranjerización de tierras.

El gobernador de Chaco Leandro Zdero y el de Corrientes Juan Pablo Valdés participaron del encuentro con la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva; en la presentación de una agencia regional para la coordinación en la asistencia por los efectos del Niño en el NEA.

Uno de los principales ejes de la jornada en la ciudad de Resistencia fue la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con el objetivo de fortalecer la articulación entre Nación y provincias argentinas frente a posibles inundaciones y otros eventos derivados del fenómeno climático El Niño. “Celebro la decisión del Gobierno Nacional de convocar a Corrientes para coordinar recursos y capacidades, anticiparnos a los riesgos y fortalecer la toma de decisiones”, expresó el gobernador correntino Juan Pablo Valdés a través de su cuenta en X poco antes del mediodía de hoy.

Según especifica el diario digital Corrientes Hoy en lo político, las fotos del encuentro de este lunes, significan un sello en la alianza de La Libertad Avanza (LLA), con el gobierno nacional.

Al encuentro fueron invitados los gobernadores de Formosa Gidlo Insfrán y de Misiones Hugo Passalacqua quienes no asistieron.

También, si bien no se anunció formalmente de fuentes allegadas a los gobiernos chaqueños y correntinos trascendió que los funcionarios nacionales llegaron a la capital chaqueña con el objeto de llevarse el apoyo al proyecto de Ley de Extranjerización de tierras que comenzará a debatirse en la sesión del jueves en el Senado.