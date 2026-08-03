"Quiero amar y maltratar al mismo hombre", los premonitorios mensajes de la joven que asesinó a su novio en Chaco
La joven de 25 años fue detenida en Resistencia, Chaco, acusada de matar de una puñalada a Matías Julián Álvarez Guardia, de 29.
Victoria Cantero quedó a disposición de la Justicia acusada de asesinar a su novio durante una discusión. Tras su detención, dos publicaciones realizadas anteriormente en sus redes sociales llamaron la atención por sus mensajes sobre las relaciones de pareja, los conflictos personales y la decisión de alejarse de otras personas.
Qué decían las publicaciones de Victoria Cantero
En el posteo más reciente, fechado el 13 de junio, Cantero compartió una publicación que decía: “Me van a funar. Pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desorden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.
Otra publicación, compartida el 29 de mayo, incluía una imagen acompañada por la frase: “Como suena la vida cuando entiendes que no puedes cambiar a las personas pero si mandarlas a la put* mier**”. Ninguno de los dos mensajes menciona directamente a Matías Álvarez Guardia ni hace referencia explícita a una agresión, aunque cobraron relevancia luego del crimen y la detención de la joven.
Finalmente, otros dos posteos de noviembre y diciembre del año pasado, llamaron la atención por el nivel de violencia: "No entiendo a las que llevan un (muñeco) Labubu en el bolso; yo llevaría una glock"; y "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".
La muerte de Matías Álvarez Guardia
El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cerca de las 10, después de una presunta discusión en una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Donovan, en Resistencia. Álvarez Guardia recibió una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax y fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos lo operaron de urgencia.
La víctima fue llevada al centro de salud por Facundo Cantero, hermano de Victoria y amigo del joven desde antes de que comenzara la relación. Ante los investigadores, el hombre declaró que recibió una llamada de Álvarez Guardia pidiéndole ayuda y que, al llegar a la vivienda, lo encontró herido y tendido sobre la vereda.
Pese a la intervención médica, el joven de 29 años murió durante la operación como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio. Personas de su entorno señalaron que la pareja mantenía una relación conflictiva, se había separado y posteriormente había retomado el vínculo.
La detención de la joven
Victoria Cantero fue detenida el lunes a las 10:37 en Donovan al 1480 y trasladada a la sede de la fiscalía para declarar ante la fiscal Ana González de Pacce. Será notificada de la imputación por homicidio agravado, mientras la investigación continúa con testimonios de personas cercanas para determinar cómo se produjo la muerte de Álvarez Guardia.